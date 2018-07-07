Фото: дочь Анастасии Волочковой покалечилась

Анастасию не раз упрекали в том, что она плохо воспитывает дочь. Ариадна перенимает у матери очень многое. Так, она завела свой Instagram. У девочки меньше 40 тысяч подписчиков, но все они с интересом следят за ее публикациями. Накануне многие посочувствовали Ариадне. Она поделилась своим горем. На занятии верховой ездой она неудачно упала с лошади и травмировала руку. Судя по гипсу, у девочки или перелом, или трещина. Тем не менее, Ариадна заверила, что не оставит тренировки, пишет 7d.org.ua.