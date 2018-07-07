Фото: дочь Анастасии Волочковой покалечилась

Дочь Анастасии Волочковой по примеру звездной мамы старательно ведет свой Instagram. Ариадна старается освещать все самые важные события из своей жизни, например, накануне сообщила о серьезной травме.
Анастасию не раз упрекали в том, что она плохо воспитывает дочь. Ариадна перенимает у матери очень многое. Так, она завела свой Instagram. У девочки меньше 40 тысяч подписчиков, но все они с интересом следят за ее публикациями. Накануне многие посочувствовали Ариадне. Она поделилась своим горем. На занятии верховой ездой она неудачно упала с лошади и травмировала руку. Судя по гипсу, у девочки или перелом, или трещина. Тем не менее, Ариадна заверила, что не оставит тренировки, пишет 7d.org.ua.
Привет. Хочу сказать вам пару слов. Конный спорт - это серьезная вещь. К которой нужно подходить с ответственностью. Ведь спорт - это сложная и упорная работа. В которой конечно бывают травмы. И я столкнулась с этим. Упала с лошади. Но знаете, я горда тем, что упала я именно за работой. За отработкой новых элементов. Я рада, что все произошло именно так, а не за походом домой или ещё как. Все так, как должно быть. Я надеюсь, что все это время я делала все правильно. И мой тренер правда довольна мной. Ведь без ее поддержки все это время , я бы не сдвинулась с места и не научилась бы ничему. Я благодарна ей за все. Она моя вторая мама♥️ Я проводила с ней целый день и весь вечер и набралась от нее очень многому. И даже после падения с лошади, по ее совету я встала и села обратно в седло. А ещё хочу сказать. Тем, кто хочет отдать кого-то или начать заниматься конным спортом. Пожалуйста, не надо обращать внимания на травмы. Если у вас есть цель и большое желание, то идите и не сдавайтесь. Как только я востановлюсь. Я продолжу свой конный путь. Всех люблю. Живите и не сдавайтесь. #жизнь #цель #тренер #ОльгаКовырзина #я