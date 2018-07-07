Сб, 7.07.2018
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  • Бывшего мужа Бузовой Дмитрия Тарасова выкинули из Локомотива и теперь он ищет новый клуб

Бывшего мужа Бузовой Дмитрия Тарасова выкинули из Локомотива и теперь он ищет новый клуб

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Дмитрий Тарасов после окончания матча в Стамбуле.

ФОТО: STR/AFP

Как стало известно, полузащитник Дмитрий Тарасов все-таки покидает команду «Локомотив». Срок действия контракта с «железнодорожниками» у него истек, и продлевать они его не собираются, пишет 7d.org.ua.

Тарасов оказался не столь ценным и профессиональным игроком. На днях состоялось заседание трансферного комитета «Локомотива», и там приняли решение не подписывать новый договор с Тарасовым. И накануне родов жены 31-летний футболист вынужден искать новый клуб. Говорят, что он может отправиться на родину Анастасии Костенко и там пристроиться в ростовский клуб.

 

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