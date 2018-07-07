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Солист Rammstein возмущен слухами о нем и Светлане Лободе

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ФОТО: Toni Läänsalu

В Сети появилось заявление продюсера Светланы Лободы о том, как отреагировал солист Rammstein Тилль Линдеманн на сплетни о его отцовстве дочери артистки. 

О том, что немецкого певца и Светлану связывает нечто большее, чем просто знакомство, заговорили сразу после прошлогоднего фестиваля «Жара». Сплетники тут же записали Тилля в отцы, едва стало известно о беременности Лободы. Как рассказала ее продюсер, Линдеманн выслал звезде скрины, сделанные с немецких источников, уверяющих, что это именно он отец младшей дочери, и упрекнул Лободу в том, что она хотела мирового успеха, и предложил наслаждаться славой, пишет 7d.org.ua

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