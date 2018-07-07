Галерея: Илон Маск и другие гении времени приехали в Таллинн с невероятной миссией

Академия Mindvalley подготовила особенную программу и привезла в Таллинн на целый месяц более тысячи любознательных иностранцев. Давайте посмотрим вместе с порталом Limon.ee, какой была первая неделя уникальной учебной и тренировочной программы для успешных людей в Котле культуры.