Сб, 7.07.2018
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Галерея: Илон Маск и другие гении времени приехали в Таллинн с невероятной миссией

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Академия Mindvalley подготовила особенную программу и привезла в Таллинн на целый месяц более тысячи любознательных иностранцев. Давайте посмотрим вместе с порталом Limon.ee, какой была первая неделя уникальной учебной и тренировочной программы для успешных людей в Котле культуры.

В Таллинне с лекциями выступит американский миллиардер и генеральный директор SpaceX Илон Маск, консультант номер один в семейных отношениях Опра Уинфри, профессиональный тренер, коуч и спикер Джим Квик, предприниматель Эрик Эдмидс, британский гипнотерапевт, консультировавшая королевскую семью, - Мариса Пир, психолог Шефали Тсабари и многие другие.

В рамках семинара в Таллинне пройдет около 100 лекций и мастер-классов. А в нашу республику съехались для этого мультиталанты из 40 стран мира.

Смотрите первую галерею! 

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