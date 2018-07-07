Сб, 7.07.2018
Мать троих детей! Эта красотка из Эстонии завоевала титул «Миссис ФОТО» на мировом конкурсе СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
  • Limon
  • Жизнь
  • Ужасающая новость: три популярных блогера-путешественника гуляли по краю водопада и погибли

Ужасающая новость: три популярных блогера-путешественника гуляли по краю водопада и погибли

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Facebook

Популярные YouTube-блогеры Райкер Гэмбл (Ryker Gamble), Алексей Лях (Alexey Lyakh) и Меган Скрепер (Megan Scraper) умерли после падения с высокого водопада. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Business Insider.

По словам полицейских, канадские блогеры с канала High On Life купались в бассейне водопада Шеннон Фолс в провинции Британская Колумбия. После этого трое путешественников прогуливались по уступу на вершине водопада, а затем сорвались с высоты 30 метров. Семья Гэмбла подтвердила, что он погиб.

На канал блогеров High On Life на YouTube подписаны почти 500 тысяч человек. Они выкладывали ролики о занятиях экстремальными видами спорта, такими как паркур, каякинг, прыжки в воду со скал и водопадов. «Мы публикуем еженедельные видеоролики, чтобы вдохновить наших зрителей выйти из дома и исследовать мир», — говорится в описании канала.

Также на странице Гэмбла, Ляха и Скрепер периодически появлялись записи из национальных парков и природных достопримечательностей Индии, Таиланда, Непала и Греции.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ