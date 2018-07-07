Ужасающая новость: три популярных блогера-путешественника гуляли по краю водопада и погибли

По словам полицейских, канадские блогеры с канала High On Life купались в бассейне водопада Шеннон Фолс в провинции Британская Колумбия. После этого трое путешественников прогуливались по уступу на вершине водопада, а затем сорвались с высоты 30 метров. Семья Гэмбла подтвердила, что он погиб.

На канал блогеров High On Life на YouTube подписаны почти 500 тысяч человек. Они выкладывали ролики о занятиях экстремальными видами спорта, такими как паркур, каякинг, прыжки в воду со скал и водопадов. «Мы публикуем еженедельные видеоролики, чтобы вдохновить наших зрителей выйти из дома и исследовать мир», — говорится в описании канала.