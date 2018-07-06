Будьте готовы, если уж полюбили: ТОП самых истеричных жен по знаку Зодиака

В рейтинге жен-истеричек Овны получают заслуженное 5-е место.

Весы

Весы на 6-м месте по истеричности среди знаков Зодиака. Эти жены устраивают скандалы просто потому, что надо. Иногда они так пытаются манипулировать мужчинами, но не всегда это получается. Конечно, манипуляторы из Весов так себе, но за попытки делать это нарочно они и получают место в золотой середине списка, что довольно символично.

Жена-Весы может доставить много проблем тем мужчинам, которые не сильны в психологии или неопытны. Достаточно хотя бы немного научиться разбираться в людях, чтобы спастись от истерик жен-Весов.

Рыбы

Рыбы на седьмом месте в списке самых истеричных жен по знаку Зодиака. Больше всего Рыб раздражает в близком человеке отсутствие чувства юмора. Однако не только поэтому они и истерят время от времени. Если муж не понимает их и не ценит их добро, то истерики могут закончиться разрывом отношений.

В целом эти дамы очень спокойны, а также способны сами кого угодно заставить рвать на себе волосы и кричать, бегая кругами. К тому же их истерики спокойны и довольно быстро заканчиваются.

Козерог

Козероги истерят очень сильно, но крайне редко. Замужняя женщина или девушка этого знака Зодиака очень осторожна, но лишь поначалу. Когда Козерог в браке с мужчиной уже два-три года, начинается период внезапных истерик, которые невозможно предсказать.

Козероги теряются, когда понимают, что в их жизни наступила черная полоса. Когда нет возможности справляться с нагрузками и решать проблемы в одиночку, они показывают свое истинное лицо — истеричное и неуравновешенное.

За это мы даем им восьмое место в рейтинге. Возможно, их нужно было бы поднять повыше, но лучше не рисковать лишний раз.

Дева

Девы обожают истерики, но не впутывают в них своих мужей. Они дипломатично ведут спор и не ставят ультиматумы, но если их достать как следует, это будет не просто истерика, а сущий ад.

У Дев есть другие привычки, способные разрушить жизнь, приведя к тотальному недопониманию и даже ненависти в отношениях. Речь идет об их властолюбии, жадности и ревнивости.

Среди истеричных жен они занимают 9-е место.

Близнецы

Дамы, рожденные под этим знаком Зодиака, редко позволяют себе истерики, потому что понимают, как глупо это выглядит. Их мужьям с ними довольно сложно временами, но это из-за того, что они скрытные. Это иная проблема, поэтому не будем на ней зацикливаться. Истерик у Близнецов почти не бывает, так что они располагаются на 10-м месте.

Худшей чертой характера этих жен в тяжелые времена является безразличие. Близнецы могут закатить истерику, если поймут, что их пытаются заставить что-то делать, ведь они не терпят приказов.

Рак

Ракам хорошо известно, как управлять эмоциями. Именно поэтому истерики у них случаются крайне редко. 11-е место они получают, потому что являются одними из самых спокойных женщин на Земле.

Такая жена не будет мучить своего мужчину постоянными истериками. Она может закатить скандал или обидеться, но только из-за чего-то стоящего. Терпения у Раков хоть отбавляй, поэтому жить с ними довольно просто и приятно.

Другое дело, что понравиться им непросто, но это уже иной разговор.

Скорпион

Скорпионы только делают вид, что истерят. Если женщина-Скорпион замужем, то ей не нужно показывать свой характер. Этим дамам легко заставить себя успокоиться. Другое дело, что из-за их поведения истеричками становятся мужчины — это действительно огромная проблема. Есть много качеств, которые сами Скорпионы ненавидят в людях, поэтому такие жены очень требовательны.

Дама-Скорпион способна приручить и подмять под себя практически любого мужчину, а истерики для них являются грязным оружием, которое они принципиально не используют. За это мы даем им последнее, 12-е место в рейтинге.