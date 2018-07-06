«Мне дико стыдно»: беременная Лера Кудрявцева обратилась к поклонникам

Лера Кудрявцева обратилась к поклонникам. Популярная телеведущая призналась, что всерьез увлеклась турецким сериалом и ей «дико стыдно».
С недавних пор Лера Кудрявцева является активным пользователем Facebook. После того, как телеблондинка отправилась в декретный отпуск, она много времени уделяет именно этой социальной сети. Ведущая оставляет неоднозначные посты и общается с комментаторами.
На сей раз Кудрявцева призналась, что «подсела» на популярный турецкий сериал. «То, что я сейчас напишу – правда (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.). Мне наверное должно быть дико стыдно в этом признаваться. Но я признаюсь! 43 серия турецкого сериала «Великолепный век». Все плохо, да?» – написала телеведущая.
Лера отметила, что впервые в жизни решила «чисто из любопытства» посмотреть «что за дичь». В итоге Кудрявцеву «затянуло».
Ранее 47-летняя телеблондинка пожаловалась поклонникам, что ей и мужу, хоккеисту Игорю Макарову, не дает спать петух. «Мы живем сейчас за городом и каждое утро в 4.30 за окном начинает кукарекать петух. Лето – окна открыты и естественно мы просыпаемся с этим петухом. Муж уже месяц вынашивает план "как заказать хрипатого". Я ржу, но в глазах вижу, что он не шутит! Короче, если у соседей пристрелят петуха или он пропадет без вести, мы не имеем к этому ни малейшего отношения», – написала Лера Кудрявцева.