Звезду российских сериалов сильно избили в Москве
6. июль 2018, 14:20
Актрису Евгению Осипову сильно избили 4 июля в Москве.
Артистка, известная россиянам по ролям в сериалах «Доярка из Хацапетовки» и «Закрытая школа» обратилась в травмпункт, откуда ее направили в больницу, сообщают СМИ.
Согласно предварительной информации, Евгения Осипова в компании двух соседок выпивала на детской площадке. Одна из женщин, как отмечается, поскандалила с супругом, после чего он ее ударил. Осипова пыталась заступиться, после чего избили и ее.
Как стало известно РЕН ТВ, девушка обратилась в травмпункт, а затем была доставлена в одну из больниц. Актриса в течение суток оставалась под наблюдением медиков, а затем ее выписали из медучреждения.
У нее диагностировали сотрясение мозга и царапины на лице.