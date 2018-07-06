Звезду российских сериалов сильно избили в Москве

Артистка, известная россиянам по ролям в сериалах «Доярка из Хацапетовки» и «Закрытая школа» обратилась в травмпункт, откуда ее направили в больницу, сообщают СМИ.

Согласно предварительной информации, Евгения Осипова в компании двух соседок выпивала на детской площадке. Одна из женщин, как отмечается, поскандалила с супругом, после чего он ее ударил. Осипова пыталась заступиться, после чего избили и ее.

Как стало известно РЕН ТВ, девушка обратилась в травмпункт, а затем была доставлена в одну из больниц. Актриса в течение суток оставалась под наблюдением медиков, а затем ее выписали из медучреждения.