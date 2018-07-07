Сладко или противно? Звезда Playboy вымазались в шоколаде не просто так ФОТО
6. июль 2018, 20:00
Уроженка Германии, американская актриса и модель Playboy Эрика Джордан приняла участие в сладкой фотосессии. Это только нам кажется, что получилось как-то неаппетитно?
36-летняя модель залезла в ванну и облила себя шоколадным соусом. Фотосессия была приурочена ко Всемирному дню шоколада, который отмечается уже завтра, 7 июля.
К слову, Эрика Джордан всегда признавалась, что она - сладкоежка. Вот и использовала бы шоколадный соус по назначению! Например, поливала бы им не себя, а, скажем, мороженое.