Галерея: Армин ван Бюрен устроил на Õllesummer небывалое шоу

По случаю юбилея фестиваля Армин ван Бюрен решил дать более длинный концерт, чем обычно. Диджей подарил жителям Таллинна красочное шоу со спецэффектами.

В Эстонию Армин ван Бюрен прилетел на своeм самолeте. Из-за очень плотного графика почти сразу после концерта певец вынужден был улететь к себе на родину, но его выступление надолго останется в памяти эстонских зрителей.