Галерея: Армин ван Бюрен устроил на Õllesummer небывалое шоу А вы там были?
6. июль 2018, 9:58
Главным гостем второго дня музыкального фестиваля Õllesummer стал известный во всем мире диджей Армин ван Бюрен.
По случаю юбилея фестиваля Армин ван Бюрен решил дать более длинный концерт, чем обычно. Диджей подарил жителям Таллинна красочное шоу со спецэффектами.
В Эстонию Армин ван Бюрен прилетел на своeм самолeте. Из-за очень плотного графика почти сразу после концерта певец вынужден был улететь к себе на родину, но его выступление надолго останется в памяти эстонских зрителей.
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