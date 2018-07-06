«Горячая мамочка»: Анна Седокова показала подкачанные ноги и пресс

Теперь звезда анонсировала выход нового клипа на песню "Ни слова о нем" уже в понедельник, 9 июля. Вместе c тем исполнительница разместила полуобнаженное фото, где она демонстрирует подтянутые ноги и накаченный пресс. Певица позирует в коротком белом топе и джинсовых шортах, которые подкатила, чтобы показать все прелести фигуры.

"Хайплю перед премьерой клипа. Она, кстати, в понедельник #нисловаонем", – написала под фото Седокова.

A post shared by ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) on Jul 5, 2018 at 1:12am PDT

Поклонники певицы просто восхитились ее формами, зная что относительно недавно Седокова стала мамой в третий раз. "Вы – прекрасная леди и горячая мамочка", "Классное тело, молодец", "Великолепная", "Аня круто выглядит, учитывая, что недавно родила третьего ребёнка))", "Сколько же труда в такой шикарной фигуре, шик)))".