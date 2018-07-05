Победительница шоу «Большой брат» в 2017 году Изабель Варбертон радует своих фанатов не только горячими фото в Instagram, но и принимает участие в откровенных фотосессиях. На этот раз 22-летняя девушка решила воспользоваться моментом во время отдыха в Алгарви (Португалия) и показала себя во всей красе на пляже курортного города.