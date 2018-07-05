Стюардесса погибла на яхте, отмечая победу сборной Англии на ЧМ-2018

Свою радость девушка решила залить алкоголем, но слегка переборщила, так что не могла даже устоять на ногах.
Стюардесса из Лондона Ребекка Бойл не могла не отпраздновать победу сборной Англии, которая вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу. Девушка вместе с друзьями всю ночь поднимала бокалы с алкогольными напитками, а к концу все они уже просто валились с ног, пишет Daily Mail.
Уже глубокой ночью все разошлись по своим яхтам, которые были пришвартованы в порту Итальянской Ривьеры. Наутро веселая компания отправилась завтракать, но Ребекка к ним так и не присоединилась. Обеспокоенные друзья решили проведать ее на яхте La Polonia, где девушка работала. Зайдя к ней в каюту, они обнаружили ее мертвой.
На место гибели 32-летней стюардессы прибыли полицейские, которые заявили, что девушка, предположительно, скончалась от травмы головы во время падения с лестницы. Однако они не исключают, что кто-то мог специально столкнуть ее.