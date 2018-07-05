Стюардесса погибла на яхте, отмечая победу сборной Англии на ЧМ-2018

Стюардесса из Лондона Ребекка Бойл не могла не отпраздновать победу сборной Англии, которая вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу. Девушка вместе с друзьями всю ночь поднимала бокалы с алкогольными напитками, а к концу все они уже просто валились с ног, пишет Daily Mail.

Уже глубокой ночью все разошлись по своим яхтам, которые были пришвартованы в порту Итальянской Ривьеры. Наутро веселая компания отправилась завтракать, но Ребекка к ним так и не присоединилась. Обеспокоенные друзья решили проведать ее на яхте La Polonia, где девушка работала. Зайдя к ней в каюту, они обнаружили ее мертвой.