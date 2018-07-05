В полиции назвали причину смерти звезды «Дома-2»

Тело Полины Лобановой нашли в ванной в чужой квартире. Ранее сообщалось, что она могла умереть от передозировки, пишет Лайф.
Бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" Полина Лобанова могла умереть из-за проблем с сердцем. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на собеседника в правоохранительных органах. СКР проводит проверку по факту произошедшего.
Ранее Лайф сообщал, что тело 20-летней девушки утром 4 июля нашли в ванной в квартире её знакомого. Как отмечается, девушка жила у него. Сам молодой человек не работал.
— По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность, — отмечается в сообщении.
По информации агентства, у Лобановой не было в Москве определённого места жительства. Отметим, что смерть 20-летней Лобановой продолжила череду смертей экс-участников реалити-шоу. Напомним, в начале лета из окна своей квартиры в элитной высотке выпала Анастасия Тарасюк. А зимой в Подмосковье нашли тело Марии Политовой.