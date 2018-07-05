В полиции назвали причину смерти звезды «Дома-2»

Бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" Полина Лобанова могла умереть из-за проблем с сердцем. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на собеседника в правоохранительных органах. СКР проводит проверку по факту произошедшего.

Ранее Лайф сообщал, что тело 20-летней девушки утром 4 июля нашли в ванной в квартире её знакомого. Как отмечается, девушка жила у него. Сам молодой человек не работал.

— По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность, — отмечается в сообщении.