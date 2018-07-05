На фестиваль Baltic Sun в Нарву едут Billy’s Band из Петербурга

В четверг 19 июля на фестивале Baltic Sun в Нарве выступит ансамбль Billy’s Band из Петербурга под предводительством Билли Новика - специалисты по глубоким личным переживаниям и возвышенным размышлениям, основатели уникального жанра «романтический алко-джаз».
Billy's Band давно занимают особое место на российской сцене — их одинаково тепло принимает и взыскательная джазовая публика, и аудитория многотысячных рок-фестивалей. Глубокие и пронзительные жизненные наблюдения о непростых человеческих отношениях, возвышенные переживания о житейском, трогательные истории серых будней, рассказаны «своим в доску» парнем. Его легко узнаваемый голос с фирменной хрипотцой знаком всем, кому не чужда вечная романтика, кто глядит в хмурое небо над берегами Невы, мечтая о чем-то прекрасном.
«Вот уже дюжину лет причисляемые к лучшим концертным составам обеих российских столиц (и не только — рады группе и на международных джазовых фестивалях), верные адепты «романтического алкоджаза» Billy’s Band сколотили песенное состояние, масштабам и качеству которого позавидуют любые легенды русского рока. Это тот случай, когда музыки и энергетики группы не бывает много. Преданные ценители творчества коллектива не отказывают себе в приятном атмосферном вечере под аккомпанемент любимых песен», - сказал Олег Писаренко, руководитель фестиваля Baltic Sun.
Проходящий в рамках программы торжеств ЭР100 18—21 июля новый международный музыкальный фестиваль Baltic Sun соберет в летней Нарве лучших эстонских и зарубежных артистов множества музыкальных направлений: от поп-музыки до рока, от фолка до джаза, от инди до блюза. 18 июля состоится грандиозный гала-вечер открытия Baltic Sun, где художественный руководитель первой части концерта, всемирно известный дирижер Кристьян Ярви, соберёт вместе самых ярких представителей поп, электронной, рок и классической музыки Эстонии. Noëp, Эрки Пярноя, струнный квартет Prezioso и Сандер Мёльдер выйдут на сцену Нарвского замка в первой части гала-концерта. Во второй части сцену почтит легендарная Анне Вески. В рамках фестиваля публику порадуют выступлениями Миколас Йозеф из Чехии,Astro’n’out из Латвии, Майя Хирасава из Швеции, Александр Рыбак из Норвегии, Эрья Люютинен из Финляндии, ансамбли Браво и The Crossroadz из России, Лийз Лемсалу, Вайко Эплик & Eliit, Радар & Койт Тооме и Curly Strings из Эстонии. На протяжении всего фестиваля на нарвских улицах, на променаде и в парках состоятся захватывающие танцевальные представления и выставки, откроются pop-up кафе и детские игровые площадки.