На фестиваль Baltic Sun в Нарву едут Billy’s Band из Петербурга

Billy's Band давно занимают особое место на российской сцене — их одинаково тепло принимает и взыскательная джазовая публика, и аудитория многотысячных рок-фестивалей. Глубокие и пронзительные жизненные наблюдения о непростых человеческих отношениях, возвышенные переживания о житейском, трогательные истории серых будней, рассказаны «своим в доску» парнем. Его легко узнаваемый голос с фирменной хрипотцой знаком всем, кому не чужда вечная романтика, кто глядит в хмурое небо над берегами Невы, мечтая о чем-то прекрасном.

Billy's Band ФОТО: Промо

«Вот уже дюжину лет причисляемые к лучшим концертным составам обеих российских столиц (и не только — рады группе и на международных джазовых фестивалях), верные адепты «романтического алкоджаза» Billy’s Band сколотили песенное состояние, масштабам и качеству которого позавидуют любые легенды русского рока. Это тот случай, когда музыки и энергетики группы не бывает много. Преданные ценители творчества коллектива не отказывают себе в приятном атмосферном вечере под аккомпанемент любимых песен», - сказал Олег Писаренко, руководитель фестиваля Baltic Sun.