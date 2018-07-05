И ведь правда! Семь современных примет, которые всегда сбываются

Приметы на счастье — самые распространенные в мире. Это довольно очевидно, ведь каждый ищет в знаках судьбы частичку добра и чего-то приятного. Современные приметы не всегда позитивны, но, на удивление, почти всегда действенны.

Почему приметы работают

Мир вокруг нас подчиняется законам биоэнергетики. Это значит, что ничто не происходит просто так. Если человеку везет или не везет, это его заслуга или промашка. С приметами происходит примерно то же самое. Когда нам говорят, что, например, что голубь, бьющийся в окно, — это к беде, то большинство людей настраивают себя соответствующим образом.

Дело только в том, как вы воспринимаете все вокруг. Со стопроцентной уверенностью приметы работают для людей с хорошей внушаемостью. Если вас трудно заставить думать так, как нужно другим людям, то приметы будут действовать хуже.

Таким образом, работает закон притяжения мысли. То, о чем вы думаете, происходит с завидной регулярностью. Конечно, есть современные приметы, которые не поддаются логическому объяснению, но работают как часы. Сюда можно отнести, например, примету о том, что закуренная сигарета приводит к появлению автобуса. Неизвестно почему, но во многих ситуациях это действительно так — когда автобус хочется подождать подольше, он приезжает.

Современные приметы

1. Если оставить дома бардак, то свидание пройдет максимально успешно. Горы немытой посуды, неубранная кровать и многое другое — все это привлечет человека в вашу обитель. Если убраться и приготовить квартиру к приходу гостей, то они, скорее всего, не придут. Так происходит со всем, во что вы вкладываетесь по полной программе.

2. Рассыпать сахар — к добру и любви.

Если вы состоите в отношениях или в браке, проблемы и неурядицы в скором времени разрешатся. Если вы в поисках — ждите приятного знакомства, романтического свидания. Чем больше сахара просыпалось, тем выше шансы на успех.

3. Если вы случайно надели кофту или футболку задом наперед или наизнанку, причем успели выйти из дома, это сулит вам нечто приятное. Скорее всего, в скором времени у вас произойдет какая-то судьбоносная встреча, интересная перемена в жизни. Возможно, придет какая-то уникальная идея относительно увлечений, бизнеса или работы. В любом случае вам должно крупно повезти.

4. Если вы забыли зарядить телефон, а возможности сделать это вне дома нет, то, скорее всего, кто-то будет искать вас, когда телефон окончательно сядет и выключится. Если у вас было запланировано важное дело, оно может перенестись на другое время — тут работает закон подлости.

5. Если вы долго не мыли машину, но потом вдруг решили это сделать, долго чистой она не будет: вероятно, в этот же день или завтра пойдет дождь. Тут на сто процентов работает закон подлости, потому что появление дождя от ваших мыслей никак не зависит.

6. Собираться в дальнюю дорогу лучше непосредственно перед выходом — не за неделю, а вечером перед сном и утром. Если вы все соберете заранее, что-то забудется. Так бывает очень часто, потому что внимание человека рассеивается, когда он успокаивается и расслабляется.

7. Когда вы идете домой или едете на автомобиле, то бывает так, что на каждом светофоре вам везет и вы проезжаете или проходите на зеленый свет без ожидания. Если на пути домой все светофоры были зелеными, то стоит ожидать каких-то проблем, срыва планов, разочарований в личной жизни.

Например, если вы очень хотели увидеться с любимым человеком или с друзьями и долго планировали это, то такая примета говорит о том, что планы, скорее всего, сорвутся.