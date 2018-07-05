Гороскоп на июль: в этом месяце самым успешным и удачливым будем этот знак Зодиака!

Редакция Limon решила разузнать, что нам приготовил второй месяц лета. О том, кого ожидают романтические встречи, а кому подвалит небывалая прибыль, — читай далее, пишет Ofigenno.com.

Овен

Июль для представителей огненного знака не будет простым, но это не значит, что надо сидеть сложа руки. В какой-то момент Овнам может показаться, что их покидает удача, но в конце месяца у них появится возможность изменить ситуацию.

Особое внимание стоит обратить на свое окружение: доверять только близким и не строить дружеские отношения со случайными знакомыми. Помните, что надо уделять время второй половинке: велика возможность раздоров и измен.

Телец

В семейных отношениях возможна временная буря, но ее стоит просто переждать. Тельцам нужно уделить внимание своей карьере: самосовершенствование в профессиональной сфере поможет пережить этот период, а вдобавок поднимет вас в глазах начальства.

Рядом с одиноким Тельцом появится человек, который захочет вступить с ним в серьезные отношения. С другой стороны, все мысли Тельца будут заняты тем, с кем, скорее всего, он никогда не будет вместе. Может, пора перестать витать в облаках?

Близнецы

У чрезвычайно критичных к себе Близнецов всё запланированное будет постепенно получаться, однако, как всегда, будет подводить уверенность в своих силах. Близнецы, сейчас лучшее время для кардинальных перемен!

У Близнецов вновь появятся чувства к бывшим возлюбленным. Но стоит ли второй раз входить в одну реку, если прежний опыт принес массу негатива? Пора избавиться от того, что не дарит радости и удовольствия.

Рак

Суета, суета, суета. В этом месяце Раки с головой нырнут в работу. Стоит довериться своей интуиции и немного поверить в собственные силы — в августе от мелких проблем не останется и следа.

В этом месяце велика вероятность встретить свою вторую половинку: будь то новое знакомство или старый друг, на которого Раки взглянут по-новому. Стоит присмотреться к своему окружению: человек, который может осчастливить Раков, уже где-то рядом.

Лев

Львам звезды сулят большую прибыль, если они не развернутся на полпути и доведут начатое до конца. В этом месяце не стоит разбрасываться деньгами, уже в августе вас ждет большая покупка или долгожданное путешествие.

А вот чего не стоит делать, так это контролировать свою вторую половинку. К любым неурядицам отнеситесь с юмором, а о былом даже не вспоминайте — и прибудет такое долгожданное счастье.

Дева

В последнее время жизнь Дев была чрезвычайно насыщенной, а в этом месяце они наконец смогут расслабиться и отправиться в отпуск. Если финансы не позволяют этого, стоит хотя бы выбраться в выходные на природу.