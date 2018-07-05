Гороскоп на июль: в этом месяце самым успешным и удачливым будем этот знак Зодиака!

Вот и пролетел первый месяц лета. Кто-то успел побывать в отпуске, кто-то просидел всё время в душном офисе. Впрочем, расслабляться рано: впереди еще два насыщенных летних месяца.
Редакция Limon решила разузнать, что нам приготовил второй месяц лета. О том, кого ожидают романтические встречи, а кому подвалит небывалая прибыль, — читай далее, пишет Ofigenno.com.
Овен
Июль для представителей огненного знака не будет простым, но это не значит, что надо сидеть сложа руки. В какой-то момент Овнам может показаться, что их покидает удача, но в конце месяца у них появится возможность изменить ситуацию.
Особое внимание стоит обратить на свое окружение: доверять только близким и не строить дружеские отношения со случайными знакомыми. Помните, что надо уделять время второй половинке: велика возможность раздоров и измен.
Телец
В семейных отношениях возможна временная буря, но ее стоит просто переждать. Тельцам нужно уделить внимание своей карьере: самосовершенствование в профессиональной сфере поможет пережить этот период, а вдобавок поднимет вас в глазах начальства.
Рядом с одиноким Тельцом появится человек, который захочет вступить с ним в серьезные отношения. С другой стороны, все мысли Тельца будут заняты тем, с кем, скорее всего, он никогда не будет вместе. Может, пора перестать витать в облаках?
Близнецы
У чрезвычайно критичных к себе Близнецов всё запланированное будет постепенно получаться, однако, как всегда, будет подводить уверенность в своих силах. Близнецы, сейчас лучшее время для кардинальных перемен!
У Близнецов вновь появятся чувства к бывшим возлюбленным. Но стоит ли второй раз входить в одну реку, если прежний опыт принес массу негатива? Пора избавиться от того, что не дарит радости и удовольствия.
Рак
Суета, суета, суета. В этом месяце Раки с головой нырнут в работу. Стоит довериться своей интуиции и немного поверить в собственные силы — в августе от мелких проблем не останется и следа.
В этом месяце велика вероятность встретить свою вторую половинку: будь то новое знакомство или старый друг, на которого Раки взглянут по-новому. Стоит присмотреться к своему окружению: человек, который может осчастливить Раков, уже где-то рядом.
Лев
Львам звезды сулят большую прибыль, если они не развернутся на полпути и доведут начатое до конца. В этом месяце не стоит разбрасываться деньгами, уже в августе вас ждет большая покупка или долгожданное путешествие.
А вот чего не стоит делать, так это контролировать свою вторую половинку. К любым неурядицам отнеситесь с юмором, а о былом даже не вспоминайте — и прибудет такое долгожданное счастье.
Дева
В последнее время жизнь Дев была чрезвычайно насыщенной, а в этом месяце они наконец смогут расслабиться и отправиться в отпуск. Если финансы не позволяют этого, стоит хотя бы выбраться в выходные на природу.
В отношениях с противоположным полом будут бушевать страсти. Некоторые даже захотят бросить вторую половинку, но, прежде чем принимать такое спешное решение, стоит хорошенько подумать.
Весы
Девиз Весов на этот месяц: «Терпение и труд всё перетрут». Если Весы проявят трудолюбие — их обязательно ждет успех. Руководство оценит ваши старания по заслугам, в этом можете даже не сомневаться.
В отношениях со второй половинкой придется пойти на определенные уступки. Можно добавить в вашу ежедневную жизнь больше страсти — избранник или избранница оценят такую инициативу по достоинству.
Скорпион
Июль будет очень тревожным для Скорпионов: как в любовной сфере, так и в профессиональной. Представители этого знака зодиака захотят переосмыслить жизнь: а всё ли сейчас так, как они того хотели?
Со второй половинкой может наблюдаться некая напряженность и недосказанность. А вот одинокие Скорпионы в этом месяце вполне могут встретить свою любовь. Только не отказывайтесь от предложений развеяться где-нибудь!
Стрелец
Главнее всего погода в доме. Не стоит гнаться за деньгами, всего вы всё равно не заработаете. Посвятите время семье: и родным приятно, и вы получите уйму полезных советов о том, что вас волнует.
Не забывайте давать выход негативным эмоциям, только не стоит выплескивать их на вторую половинку. Все неурядицы в этом месяце настолько мелкие, что точно не стоят внимания. Лучше позаботьтесь о здоровье.
Козерог
Наконец Козероги приблизятся к своей мечте! То, к чему вы так долго стремились, уже у вас в руках. В июле вам ничто не сможет испортить настроение, благо вашего позитивного настроя хватит для решения любых проблем.
В этом месяце Козерогов ждет новое знакомство, которое может перевернуть их жизнь. Вполне возможно, что завязавшиеся романтические отношения в скором времени перерастут во что-то серьезное. Кто знает, может быть, вот она — судьбоносная встреча?
Водолей
В июле Водолеям придется принимать важные решения. Будьте готовы к бою на роботе, но не спешите нырять с головой в конфликты. Хладнокровность и расчетливость помогут вам выйти из любой ситуации.
В отношениях с любимыми стоит быть более терпеливыми. Совместная поездка за город поможет решить накопившиеся в отношениях проблемы. А вообще — отправляйтесь в отпуск, он сейчас вам нужен, как никогда.
Рыбы
Рыбы в июле будут просто фонтанировать новыми идеями. У вас появится возможность открыть свое дело, ведь все знают, что хорошая работа частенько рождается из хобби.
Если вам вдруг захочется изменить что-то во внешности — рискуйте! Любое начинание или перемена в этом месяце сулят успех. Пока в рабочей сфере развернется бурная деятельность, дома и в отношениях со второй половинкой будет всё хорошо.
Звезды звездами, но не стоит забывать, что судьбу вершат люди. Проявляйте инициативу, рискуйте, спешите навстречу приключениям и не забывайте отдыхать. Пусть июль будет для всех успешным!