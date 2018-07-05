Как две капли воды: Уку Сувисте выбирает возлюбленных по внешности?
5. июль 2018, 14:15
На выходных портал Elu24 смог заснять Уку Сувисте с неизвестной девушкой. Позже он подтвердил репортерам, что это его новая возлюбленная.
Но каково было удивление, когда оказалось, что его бывшая девушка Пальяс Порганд и новая пассия похожи как две капли воды!
Музыкант Уку Сувисте и Пальяс Порган объявили о расставании в ноябре прошлого года. Позже Пальяс заявила, что состояит в новых отношениях с Роометом Поомом.