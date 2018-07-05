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  • Как две капли воды: Уку Сувисте выбирает возлюбленных по внешности?

Как две капли воды: Уку Сувисте выбирает возлюбленных по внешности?

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ФОТО: Elu24.ee fotomontaaž

На выходных портал Elu24 смог заснять Уку Сувисте с неизвестной девушкой. Позже он подтвердил репортерам, что это его новая возлюбленная.

Но каково было удивление, когда оказалось, что его бывшая девушка Пальяс Порганд и новая пассия похожи как две капли воды!

Музыкант Уку Сувисте и Пальяс Порган объявили о расставании в ноябре прошлого года. Позже Пальяс заявила, что состояит в новых отношениях с Роометом Поомом.

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