Перед смертью звезда КВН избил свою девушку

Стали известны подробности гибели участника команды КВН "Пирамида" Аслана Алборова. 34-летний мужчина, который покончил с собой на базе отдыха, перед смертью подрался со своей подругой, сообщает Лайф со ссылкой на МК.
Напомним, что звёздный участник КВН убил себя в ночь на 4 июля на даче своего знакомого, которая расположена на территории базы отдыха "Порог неба". Его друзья утверждали, что у мужчины не было никаких проблем, и не называли причин, которые могли толкнуть его на страшный шаг.
Тем не менее свидетели утверждают, что незадолго до трагедии разгорелся скандал. По словам местных жителей, Аслан выпил и поссорился со своей подругой — племянницей бывшего прокурора Анатолия Дзидзоева.
"В коттедже отдыхал Алборов с племянницей Дзидзоева. Девушка не являлась его женой. Просто подруга. Они выпили. Поссорились. По слухам, он психанул, избил её. Потом выбежал на улицу"
Вскоре после этого девушка отправилась на поиски Аслана и обнаружила его тело за гаражами. На место происшествия была вызвана полиция. Представители Следственного комитета пока никак не комментируют произошедшее. По одной из версий, молчание связано с тем, что избитая артистом девушка — дочь уважаемого во Владикавказе профессора Валерия Дзидзоева.