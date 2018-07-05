Перед смертью звезда КВН избил свою девушку

Напомним, что звёздный участник КВН убил себя в ночь на 4 июля на даче своего знакомого, которая расположена на территории базы отдыха "Порог неба". Его друзья утверждали, что у мужчины не было никаких проблем, и не называли причин, которые могли толкнуть его на страшный шаг.

Тем не менее свидетели утверждают, что незадолго до трагедии разгорелся скандал. По словам местных жителей, Аслан выпил и поссорился со своей подругой — племянницей бывшего прокурора Анатолия Дзидзоева.

"В коттедже отдыхал Алборов с племянницей Дзидзоева. Девушка не являлась его женой. Просто подруга. Они выпили. Поссорились. По слухам, он психанул, избил её. Потом выбежал на улицу"