Совместимость по знаку Зодиака: три самых опасных и сложных союза. Этим парам не позавидуешь!

Можно смеяться над этим сколько угодно, а можно провести параллели с теми парами, которые вы встречали в реальной жизни. Тогда окажется, что гороскоп действительно работает и может помочь людям разобраться в том, что же происходит в их жизни, пишет Фабиоса.

Среди множества вариантов зодиакальной совместимости самыми роковыми и опасными являются, к счастью, только следующие три.

Близнецы + Скорпион

На раннем этапе развития отношений представители знаков Близнецы и Скорпион могут казаться ну просто идеальной парой. В этом союзе эмоции просто кипят, влюбленных охватывает огромное и неподконтрольное чувство. Но покой и гармония в этой паре никогда не наступит. Эти двое, словно два изощренных садиста, будут испытывать друг друга на прочность. Они будут громко бить посуду, яростно выяснять отношения, долго и с наслаждением мириться, мешая спать всей округе. Близнецы и Скорпион не смогут ни быть вместе, ни жить друг без друга.

Лев + Рыбы

Каким бы странным это ни казалось, но только Рыбы могут покорить гордого царя зверей и превратить его в послушного котенка. Лев в этой паре становится зависимым и ведомым. Он будет жить своей половинкой, полностью забывая о собственных интересах. Но пройдет время, и Лев, к сожалению, начнет понимать, что этого мало. Он станет более требовательным, тогда как партнеру будет хотеться легкости, как и в начале отношений. Эти пары часто расстаются, или кто-то из двоих начинает изменять.

Рак + Стрелец

Бывают в жизни и такие странные пары. Почему странные? Раки – отчаянные собственники, а Стрельцы больше всего на свете ценят свободу. Отсюда и многочисленные конфликты. Домоседу Раку сложно понять страсть Стрельца к новым впечатлениям и многочисленным знакомствам и уж точно невозможно смириться с тем, что ему не хватает просто состоять в отношениях, а нужен целый мир. А Стрельца будет обижать, что партнер не хочет разделить его увлечения. Так и будут эти двое то ругаться, то мириться. Пока не расстанутся. Хотя это маловероятно. Они больше всего на свете боятся разлуки.