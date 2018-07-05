Малахов раскритиковал нового ведущего «Пусть говорят»

В 2017 году многие были уверены, что передача «Пусть говорят» попросту не выживет без своего лица, человека, который вел ток-шоу в течение многих лет. Однако преемник Дмитрий Борисов в целом справился с задачей. В разгар резонансного обсуждения Малахов повел себя, как настоящий дипломат, и тепло поддержал молодого коллегу. Однако нынче он отметил, что Дмитрий мог показать себя лучше. «Дима Борисов – потрясающий новостник (…), но мне кажется, что за год в прайм-тайм он мог бы стать суперзвездой, которого все хотели бы видеть на корпоративах и мероприятиях, - сказал он в телешоу Hard Day’s Night. - Но этого не произошло», пишут Argumentiru.com .

В прошлом году Малахов на месяц исчез из поля зрения, а затем публично поблагодарил руководство Первого и всех, кто сотрудничал с ним все это время. Он заявил, что решил перейти на другой канал, чтобы развиваться дальше. Однако теперь в его словах чувствуется обида. По его словам, на предыдущем месте работы к нему относились не как к успешному ведущему, а как к мальчику, приносящему кофе. «Мальчик вырос, мальчик предлагает более интересные идеи, чем люди, обремененные властью, позицией... и телефоном с кремлевской связью... – отметил он. - А ты человек, который несет золотые яйца для канала и ничего не просит». Малахов признался, что хотел иного обращения, чтобы в нем увидели человека, который умеет что-либо делать. «Тот же Ваня Ургант – у него свой продакшн, у Лены Малышевой – свой продакшн», – добавил он.