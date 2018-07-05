Чт, 5.07.2018
Видео: Кристийна Оюланд поехала в скорую, чтобы снять побои после драки с соседом СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
  • Limon
  • Звезды
  • Могла бы и юбку забыть... 19-летняя певица прогулялась по улице в лифчике

Могла бы и юбку забыть... 19-летняя певица прогулялась по улице в лифчике ФОТО!

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

19-летняя певица из Великобритании Таллия Сторм нередко делает выбор в пользу откровенных нарядов...

На этот раз девушка решила, что теплая погода в городе Челси – отличный повод выйти на улицу в лифчике, накинув легкую куртку. Образ дополнили короткая юбка и туфли на каблуке. Смотри фото!

Читать также

Актуально

НАВЕРХ