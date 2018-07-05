Могла бы и юбку забыть... 19-летняя певица прогулялась по улице в лифчике

LimonЗвездыМогла бы и юбку забыть... 19-летняя певица прогулялась по улице в лифчикеМогла бы и юбку забыть... 19-летняя певица прогулялась по улице в лифчике ФОТО!Limon.ee Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать5. июль 2018, 11:2919-летняя певица из Великобритании Таллия Сторм нередко делает выбор в пользу откровенных нарядов...На этот раз девушка решила, что теплая погода в городе Челси – отличный повод выйти на улицу в лифчике, накинув легкую куртку. Образ дополнили короткая юбка и туфли на каблуке. Смотри фото!звездыпевица