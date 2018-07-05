Больная Юлия Началова откровенно рассказала об осложнениях

На протяжении нескольких лет Юлия Началова страдает от мигрирующей подагры. Чтобы спрятать воспаленные суставы, она носит перчатки. Вначале певица тщательно скрывала болезнь, однако из-за слухов ей пришлось откровенно рассказать о своем недуге. По мнению исполнительницы, после этого общественность немного успокоилась, пишут Dni.

«Я живой человек и, как все, болею. За долгие годы карьеры у меня было огромное количество перелетов, не совсем правильные питание и режим сна. Все отражается на здоровье. Ничего сверхъестественного в этом нет. Я была в числе людей, которые, замечая проблему, говорят: "Ладно, потом. Сейчас некогда". Это "потом" привело к осложнениям», – цитирует Юлию Началову Woman`s Day.

A post shared by Юлия Началова (@julianachalova) on May 30, 2018 at 8:39am PDT

Певица пожаловалась на то, что часто получает от поклонников и хейтеров осуждающие оценки ее внешности. Артистка призвала всех вспомнить о том, что ей далеко не 16 лет. «Мне скоро будет 40, у меня взрослая дочка, за спиной 27 лет карьеры на сцене. Стоит, наверное, при просмотре старого клипа обращать внимание на дату его выпуска. Я себя адекватно воспринимаю», – отметила исполнительница.

Юлия призналась, что не обладает идеальными пропорциями и не стремится к совершенству. По мнению артистки, великолепная фигура не гарантирует счастливой жизни. «Я не модель, не кукла Барби, а певица. Не собираюсь удивлять своими параметрами, соответствовать каким-то лекалам. Да, работа публичных людей диктует определенные правила. Нужно быть чуть худее, потому что камера прибавляет вес. Но я точно знаю: если начну изводить себя диетами, это скажется на самочувствии. Поэтому не зацикливаюсь. Какая разница, кто кого победит стрелками на весах? Ты не найдешь супермужа, если будешь весить эталонное количество килограммов. К своему телу нужно относиться с уважением, вовремя обращаться к врачам и следить за собой», – заключила певица.