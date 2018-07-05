Прислушайтесь к советам астрологов: гороскоп на 5 июля

День не будет простым, хотя в некоторых сферах жизни влияние позитивных тенденций достаточно сильно, передает Dvorec.
Овен
Благоприятный день для тех, кто способен довольствоваться малым и не ставит перед собой недостижимых целей. Звезды советуют отказаться от утомительных занятий, а также отложить дела, требующие аккуратности и усидчивости. Вам удастся найти верные ответы на многие актуальные вопросы благодаря острой интуиции и богатой фантазии, кстати окажутся и советы близких людей.
Этот день подходит для обмена опытом, поэтому общение с представителями других поколений будет для вас очень полезным. Особым покровительством звезд сегодня пользуются Овны, связанные романтическими или супружескими отношениями с человеком старшего возраста.
Телец
Вероятны удачные совпадения. Благоприятное стечение обстоятельств позволит вам воплотить в жизнь давнюю идею, реализовать смелый замысел и оказаться в центре внимания. События этого дня повлекут за собой весьма значительные перемены в личной жизни. Если вы удержитесь от опрометчивых поступков и будете предусмотрительны, то жалеть о произошедшем не придется.
Юным представителям знака придется принимать решения, от которых в немалой степени будет зависеть их будущее. Однако такая ответственность не должна пугать вас – острая интуиция убережет от ошибок, а заботливые родственники не позволят сойти с верного пути. День будет удачным для всех, кто учится или занимается какой-то творческой работой.
Близнецы
День противоречивый, беспокойный. Вам придется действовать решительно, чтобы преодолеть внезапно возникшие на пути преграды. На помощь друзей и родственников рассчитывать не приходится, однако можно не сомневаться в том, что любимый человек поддержит вас в трудной ситуации. Романтически настроенным представителям знака не придется жалеть о том, что они дали волю своим чувствам, решились на откровенные признания.
Едва ли вам удастся воплотить в жизнь все планы, касающиеся развлечений и отдыха. Сегодня вам придется вернуться к старым проблемам, причем не только собственным. Звезды советуют позаботиться о комфорте вашего дома: самое время покупать бытовую технику, мебель.
Рак
Снижение жизненного потенциала приносит Ракам недомогание и перепады настроения. Старайтесь не переутомляться, избегать неприятных разговоров с близкими людьми, по возможности отложите решение проблем и сложные дела. Новые знакомства обещают быть многообещающими и приятными, однако наиболее романтичные Раки рискуют не на шутку увлечься человеком, совершенно не подходящим для серьезных отношений.
Поездки связаны с проблемами: возможны задержки в пути, потеря документов, трудности при пересечении границ. В остальном же день будет скорее нейтральным, чем неприятным, причем к вечеру влияния негативных тенденций пойдет на спад.
Лев
Можно рассчитывать на успех в делах, требующих организаторских способностей и умения руководить. Этот день как будто создан для того, чтобы менее предприимчивые и находчивые люди работали на вас; пользуйтесь случаем, но не скупитесь на справедливую награду. Могут напомнить о себе старые знакомые, которым вы когда-то оказали помощь; проявления благодарности вас наверняка порадуют.
Не исключены финансовые трудности, едва ли вам удастся удовлетворить все свои потребности и желания. Звезды советуют воздержаться от критики и упреков в адрес любимого человека: дело может закончиться ссорой, если вы будете несдержанны.
Дева
В целом день благоприятный, однако сфера семейных отношений находится под влиянием негативных тенденций. Общение с родственниками будет даваться нелегко, возможны серьезные ссоры. Основным поводом для разногласий станет ваш образ жизни – именно он подвергнется критике, вызовет волну упреков и непрошеных советов. Влюбленные переживут этот день без серьезных потрясений и тревог, а те, чей роман только начинается, почувствуют, что чувства становятся более серьезными и глубокими.
Возможны удачные покупки, не исключено получение дорогого подарка. Звезды не советуют тратить деньги на приобретение вещей, привезенных из экзотических стран – любителей заморский чудес ожидает скорое разочарование.
Весы
Поскольку сейчас вы руководствуетесь не только эмоциями, но и здравым смыслом, жалеть о сделанном едва ли придется. Ваши поступки могут вызвать неодобрение родственников, но, сохраняя верность занятой позиции, вы докажете им серьезность своих намерений.
Финансовая картина весьма неблагоприятна, возможны проблемы у тех, кто планировал в этот день сделать крупные покупки. Нежелательно экспериментировать с имиджем, приобретать косметику и экстравагантные наряды.
Скорпион
Снижается жизненный потенциал, и в первую очередь это сказывается на настроении. Сегодня Скорпионы очень чувствительны к негативным влияниям со стороны, поэтому в общении следует быть разборчивее, а от контактов с сомнительными персонами – воздерживаться. Не исключены проблемы в романтических отношениях; любимый человек ждет от вас определенных жертв и пока не хочет понять, что в данный момент они невозможны. Постарайтесь не доводить дело до ссоры, просто спокойно объясните свою позицию.
Общение с родственниками и старыми друзьями будет весьма приятным. Можно посещать увеселительные заведения, принимать участие в спортивных мероприятиях; водителям рекомендуется особая осторожность на загородных дорогах.
Стрелец
Несмотря на постепенно усиливающееся влияние негативных тенденций, Стрельцы проведут этот день весьма неплохо. Оптимизм, свойственный представителям данного знака, сегодня сочетается с легкомыслием, но к катастрофическим последствиям это не приведет, так что можно спокойно получать удовольствие от жизни и радовать окружающих. Вы чрезвычайно изобретательны во всем, что касается развлечений и проведения досуга, однако едва ли найдете людей, готовых принять участие в ваших смелых затеях.
Влюбленным будет нелегко преодолеть разногласия и найти общий язык: дают о себе знать старые обиды, постепенно нарастает раздражение. Относитесь с уважением к чувствам близких людей, не пытайтесь превратить их проблемы в шутку.
Козерог
Очень удачный день для тех, кто хочет как следует развлечься, провести время в приятном обществе хороших друзей. Звезды обещают вам массу эмоций и отличное настроение, остается лишь проявить инициативу и организовать праздник. Несколько хуже обстоят дела у тех, кто готовится к дальним путешествиям: появится информация, которая вас едва ли обрадует.
Влюбленные станут лучше понимать друг друга, поскольку сегодня они стремятся к достижению общей цели. Упорство и настойчивость Козерогов будут весьма кстати, ведь придется заниматься делами, от которых зависит дальнейшее благополучие. Звезды советуют вспомнить о принципах здорового питания, не злоупотреблять сладостями и жирной пищей.
Водолей
У Водолеев появится возможность решить проблему, в последнее время вызывавшую нешуточное беспокойство. Секрет успеха кроется в отказе от старых, проверенных методов. Станьте нарушителем традиций и поверьте в свою удачу, и даже самых высоких целей удастся достичь без особого труда. Звезды советуют задуматься о долгосрочных инвестициях – сегодня вам присуща способность выгодно вкладывать деньги.
Эмоциональный фон стабилен, проблем в общении с близкими людьми и новыми знакомыми не возникнет. А вот недомогания не исключены, поэтому вам следует позаботиться о своем здоровье. Избегайте перегрузок, постарайтесь организовать себе не только приятный, но и полезный отдых.
Рыбы
Не лучший день для того, чтобы решать проблемы или браться за какие-то сложные дела. Сегодня Рыбы склонны переживать из-за мелочей, расстраиваться и отступать, если на их пути возникнет даже самая миниатюрная преграда. Звезды советуют отдохнуть, найти себе приятное и неутомительное занятие – такое времяпровождение поднимет вам настроение, вернет уверенность к себе. Особенно хороши экскурсии, вылазки на природу, разнообразные увлекательные поездки.
Отношения с близкими складываются вполне гармонично, природное миролюбие поможет вам избежать ссор, даже если какие-то разногласия все же возникнут. Постарайтесь не забывать о данных обещаниях – сегодня вы сможете их выполнить без труда.