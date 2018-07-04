Из-за свадьбы Меган Маркл и принца Гарри Кейт Миддлтон стала затворницей

Кейт больше никогда не сможет принять участие в публичном забеге. Это официально запрещено королевской семьей.

Еще в прошлом году Миддлтон бежала лондонский марафон, чтобы поддержать благотворительную организацию в области психического здоровья. Кроме того, Кейт регулярно появлялась на разного рода спортивных мероприятиях, публично рассказывая о пользе здорового образа жизни. В студенческие времена не проходило и дня, чтобы Кэтрин не пришла на одну из спортивных площадок Сент-Эндрюсского университета.

Конечно, с годами герцогиня Кембриджская стала меньше времени уделять тренировкам – их вытеснили обязанности жены принца. Однако значимые соревнования Кейт не игнорировала, даже когда стала мамой во второй раз.

Ранее говорилось, что Миддлтон пропускает спортивные мероприятия из соображений безопасности. Однако после того как Кейт запретили даже тренировки, возникли вопросы. Оказывается, любимого занятия герцогиню лишили из-за свадьбы принца Гарри и Меган Маркл. Якобы это событие вызвало большой ажиотаж в обществе, и теперь поклонники буквально осаждают королевские резиденции, из-за чего все члены монаршей семьи оказались под угрозой.