Призрак цыганки появился в окне монастыря, где ее насиловали и убили при родах

Большинство паранормальных явлений, происходящих в этом аббатстве, связывают с призраком Эббота Джеффри — монаха, который был убит в 1345 году. Очевидцы рассказывают, что видели фигуру в капюшоне, которая парит по территории отеля.

Также здесь обитает и призрак цыганки Матильды. Девочку насиловали мужчины из семьи Крейвен, которые владели аббатством в XIX веке. Когда же она забеременела, то никто из родственников не хотел иметь ничего общего с ребёнком. В итоге малыш появился на свет с помощью кесарева сечения, но вскоре скончался вместе со своей мамой.