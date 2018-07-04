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Призрак цыганки появился в окне монастыря, где ее насиловали и убили при родах

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ФОТО: Jakub Krechowicz / PantherMedia / Jakub Krechowicz

Призрак женщины был замечен в окне монастыря, где была изнасилована цыганская девочка. Паранормальное явление попало на камеру охотников за привидениями, которые отправились в аббатство Кумб недалеко от Ковентри, Великобритания, пишет Лайф.

Раньше здесь находился монастырь цистерцианцев, построенный в 1100-х годах. Сейчас здание перестроили в отель, сообщает Mirror.

Большинство паранормальных явлений, происходящих в этом аббатстве, связывают с призраком Эббота Джеффри — монаха, который был убит в 1345 году. Очевидцы рассказывают, что видели фигуру в капюшоне, которая парит по территории отеля.

Также здесь обитает и призрак цыганки Матильды. Девочку насиловали мужчины из семьи Крейвен, которые владели аббатством в XIX веке. Когда же она забеременела, то никто из родственников не хотел иметь ничего общего с ребёнком. В итоге малыш появился на свет с помощью кесарева сечения, но вскоре скончался вместе со своей мамой.

Матильда прокляла семью Крейвен, из-за чего дети в их доме постоянно умирали.

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