Бывший бойфренд победительницы «Холостяка» участвует в проекте «Замуж за Бузову»

Бывшего звезды ТНТ зовут Сергей Наумов, он работает ди-джеем вместе со своим братом-близнецом Андреем. Молодых людей можно часто увидеть на столичных тусовках. С Сергеем Дарья встречалась до начала своей истории с Ильей Глинниковым и сразу после окончания съемок пятого сезона.

Как рассказывала Клюкина на проекте, она пошла на «Холостяк» сразу после расставания с Сергеем, однако спустя несколько недель поняла, что и Илья ей тоже не пара. Тогда Дарья ушла с проекта, что стало большим ударом для тогда уже внушительной армии ее поклонников. После неудачи с актером Клюкина вернулась к Сергею.

A post shared by SUPER (@super.ru) on Jul 3, 2018 at 6:54am PDT