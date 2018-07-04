Ср, 4.07.2018
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Бывший бойфренд победительницы «Холостяка» участвует в проекте «Замуж за Бузову»

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Дарья Клюкина.

ФОТО: instagram

Экс-бойфренд звезды «Холостяка» и избранницы Егора Крида Дарьи Клюкиной решил побороться за руку и сердце Ольги Бузовой в рамках нового реалити, пишет Супер.

Бывшего звезды ТНТ зовут Сергей Наумов, он работает ди-джеем вместе со своим братом-близнецом Андреем. Молодых людей можно часто увидеть на столичных тусовках. С Сергеем Дарья встречалась до начала своей истории с Ильей Глинниковым и сразу после окончания съемок пятого сезона.

Как рассказывала Клюкина на проекте, она пошла на «Холостяк» сразу после расставания с Сергеем, однако спустя несколько недель поняла, что и Илья ей тоже не пара. Тогда Дарья ушла с проекта, что стало большим ударом для тогда уже внушительной армии ее поклонников. После неудачи с актером Клюкина вернулась к Сергею.

 

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Их отношения, по признанию Даши Егору Криду в последнем сезоне «Холостяка», закончились, потому что Сергей слишком много времени уделял брату, а Дарье не хотелось быть на втором плане. К слову, брат Сергея также будет бороться за сердце Бузовой.

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