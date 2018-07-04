Видео: только взгляните на беременную красотку Нюшу — звезда в отличной форме

Новость о беременности любимой исполнительницы совсем недавно взбудоражила российские СМИ. Но, несмотря на это, звезда уверила, что из рабочего графика она не выбьется — все концерты пройдут по плану.

Смотри видео выстепления Нюши в Баку:

Нюшу можно смело считать очень известной в российской поп-музыке, певице принадлежит титул «Артист, выпустивший самое большое количество синглов номер один». Карьера Нюши была быстрой и головокружительной. Артистка со своими энергичными и мощными сценическими шоу – частая гостья крупнейших фестивалей и концертов на стадионах. 27-летняя звезда относится к числу наиболее обсуждаемых певиц среди знаменитостей славянского культурного пространства.

Певица выступит 14 июла на тартуском Певческом поле с сольным концертом в рамках развлекательной программы Shell Helix Rally Estonia. Перед Нюшей выступит эстонская певица Лийс Лемсалу.