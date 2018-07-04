«Oн не болел!» Звездный участник КВН умер на 34-м году жизни

Известие о смерти экс-участника КВН Аслана Алборова обрастает подробностями.

Как утверждает РИА ФАН, бывший участник команды КВН «Пирамида», сборной Северной Осетии – Алании, Аслан Алборов скончался на 34-м году жизни на базе отдыха под Владикавказом сегодня ночью. По словам директора театра КВН Сослана Плиева, Алборов был с женой.

Отметим, что Плиев был одним из первых, кто объявил о смерти Алборова. «Сегодня ночью не стало Аслана Алборова. Пока не будет никаких подробностей. Я их не знаю. Знаю только, что когда уходят молодые, талантливые люди, это боль, которая будет всегда. На том свете уже много людей из КВН... Аслан Камболов, Сергей Есенов, Алик Бадов... И вот теперь Хома... Слишком много», – горестно объявил Плиев на своей страничке в Facebook.

В близком окружении говорят, будто Алборов покончил с собой. «Аслан покончил с собой в ночь на 4 июля. Мы не знаем еще причин», – цитирует приближенного к артисту человека ТАСС. Для коллег весть о самоубийстве Алборова стала потрясением. «Нам не сообщили о причинах его смерти, но он не болел и вообще, казалось, чувствовал себя хорошо. Сегодня утром позвонили руководителю канала, а он уже объявил о том, что наш коллега скончался», – приводит слова сотрудника северо-осетинского телеканала «Осетия-Ирыстон», где последнее время работала звезда КВН, «Московский Комсомолец».