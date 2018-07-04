Ср, 4.07.2018
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  • Это сон? Ущипните! Звезда реалити-шоу смутила чересчур откровенным бикини

Это сон? Ущипните! Звезда реалити-шоу смутила чересчур откровенным бикини ФОТО

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26-летняя Фара Абрахам, прославившаяся на весь мир благодаря участию в реалити-шоу «Беременна в 16», любит привлекать к себе внимание. На сей раз американка отличилась, продемонстрировав свой новый купальник.

Фарра Абрахам продолжает совершенствовать свою внешность с помощью достижений современной пластической хирургии и косметологии. Изменив форму груди, носа, подбородка и губ, звезда реалити решила не останавливаться на достигнутом и недавно прибегла к новой бьюти-процедуре.

В конце осени Абрахам сделала лазерное омоложение интимной зоны и даже разрешила снять сам процесс на видео, которое было выложено на американском портале Radar Online. Неудивительно, что после этой процедуры звезда не скромничает в выборе купальников.

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