Ср, 4.07.2018
Видео: Кристийна Оюланд поехала в скорую, чтобы снять побои после драки с соседом СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Курьез
  • О времена! В Йыгевамаа по объявлению отдают неиспользованного мужчину

О времена! В Йыгевамаа по объявлению отдают неиспользованного мужчину Фото внутри!

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Мужчина на пляже. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Wavebreakmedia ltd / PantherMedia / Wavebreakmedia ltd/Scanpix

Времена действительно меняются. В социальной сети Tinder теперь можно найти объявление, в котором предлагают чистого и неиспользованного мужчину. А как еще выделиться в этой массе объявлений о знакомстве?!

Кому-то это объявление покажется очень оригинальным, но можно ли считать, что такой подход может добавить мужчине сексуальности?

На самом деле речь идет об объявлении о знакомстве, в котором в добрые руки отдают «неиспользованного» мужчину. Что означает это слово – можно лишь догадываться. То ли речь идет о невинности, то ли мужчина просто «неполоманный» в следствии бережного и непродолжительного использования. В любом случае, в списке положительных характеристик 33-летнего лота много странных нюансов.  

Kuulutus Palamusel

ФОТО: facebook

Отрицательные качества или недостатки мужчины еще более загадочны. А именно – у человека нет тюремного прошлого или друзей, и это в объявлении идет ему в минус, впрочем, как и то, что он не курит и не пьет, а также не употребляет наркотики.

«Ну вот, мои подруги говорят, что если мужчина не сидел в тюрьме, не пьет, не курит – будет чертовски скучно», – включились в эту смешную игру комментаторы.

В любом случае – основная цель была достигнута! Объявление разлетелось по интернету со скоростью света. А поскольку телефон неиспользованного мужчины в тексте также указан, скорее всего, долго без дела он валяться теперь уж точно не будет!

Читать также

Актуально

НАВЕРХ