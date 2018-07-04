О времена! В Йыгевамаа по объявлению отдают неиспользованного мужчину

Кому-то это объявление покажется очень оригинальным, но можно ли считать, что такой подход может добавить мужчине сексуальности?

На самом деле речь идет об объявлении о знакомстве, в котором в добрые руки отдают «неиспользованного» мужчину. Что означает это слово – можно лишь догадываться. То ли речь идет о невинности, то ли мужчина просто «неполоманный» в следствии бережного и непродолжительного использования. В любом случае, в списке положительных характеристик 33-летнего лота много странных нюансов.

Kuulutus Palamusel ФОТО: facebook

Отрицательные качества или недостатки мужчины еще более загадочны. А именно – у человека нет тюремного прошлого или друзей, и это в объявлении идет ему в минус, впрочем, как и то, что он не курит и не пьет, а также не употребляет наркотики.

«Ну вот, мои подруги говорят, что если мужчина не сидел в тюрьме, не пьет, не курит – будет чертовски скучно», – включились в эту смешную игру комментаторы.