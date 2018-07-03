Надевшая хиджаб девушка Тимати взбесила Сеть торчащей грудью

Интернет-обыватели удивились новому имиджу девушки. Фолловеры отметили, что за несколько часов до этого Анастасия не постеснялась выложить снимок в откровенном купальнике с анималистичным принтом, что немного диссонирует с имиджем кроткой верующей барышни. Внимательные пользователи Сети также отметили, что, спрятав волосы под хиджаб, Решетова забыла закрыть торчащую грудь.

Отметим, что недавно в прессе муссировались слухи о расставании рэпера Тимати с возлюбленной Анастасией Решетовой. Молодые люди удалили все совместные фотографии из соцсетей и отписались друг от друга. Примечательно, что сделано это было почти синхронно. Также недавно мать артиста рассказала о сложностях во взаимоотношениях дочери Тимати Алисы с Решетовой. Поклонники предположили, что девочка, возможно, не принимает избранницу рэпера. Однако ни рэп-исполнитель, ни модель официально о расставании не объявляли.