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  • Надевшая хиджаб девушка Тимати взбесила Сеть торчащей грудью

Надевшая хиджаб девушка Тимати взбесила Сеть торчащей грудью

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Анастасия Решетова

ФОТО: Instagram

Модель и по совместительству девушка Тимати Анастасия Решетова взволновала интернет-общественность. Красотка выложила в Сеть снимки в хиджабе.

Анастасия опубликовала в своем Instagram пару фотографий в образе мусульманки. Почему модель из Москвы решила покрыть волосы, осталось неясным – Решетова снимки не прокомментировала.

Интернет-обыватели удивились новому имиджу девушки. Фолловеры отметили, что за несколько часов до этого Анастасия не постеснялась выложить снимок в откровенном купальнике с анималистичным принтом, что немного диссонирует с имиджем кроткой верующей барышни. Внимательные пользователи Сети также отметили, что, спрятав волосы под хиджаб, Решетова забыла закрыть торчащую грудь.

Отметим, что недавно в прессе муссировались слухи о расставании рэпера Тимати с возлюбленной Анастасией Решетовой. Молодые люди удалили все совместные фотографии из соцсетей и отписались друг от друга. Примечательно, что сделано это было почти синхронно. Также недавно мать артиста рассказала о сложностях во взаимоотношениях дочери Тимати Алисы с Решетовой. Поклонники предположили, что девочка, возможно, не принимает избранницу рэпера. Однако ни рэп-исполнитель, ни модель официально о расставании не объявляли. 

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