Беременная Лера Кудрявцева обеспокоила поклонников своей активностью на футбольном матче

На матче присутствовала и беременная телеведущая Лера Кудрявцева вместе с 30-летним мужем, хоккеистом Игорем Макаровым. Будущая мама опубликовала видео, на котором запечатлены ревущие от радости трибуны. Сама Лера тоже присоединилась ко всеобщему веселью и чуть не сорвала голос. «Это точно уже история! Я давно не испытывала таких эмоций. Как же это круто! Ребята! Спасибо за победу, это просто невероятно. Этот Чемпионат Мира запомнят все!» — написала телеведущая в своем Instagram.