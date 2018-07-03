Беременная Лера Кудрявцева обеспокоила поклонников своей активностью на футбольном матче

Лера Кудрявцева готовится в скором времени стать мамой во второй раз. Тем не менее телеведущая не сидит дома и даже ходит на футбольные матчи.
1 июля состоялся матч Россия — Испания. Празднование успеха российской сборной началось прямо на трибунах стадиона «Лужники», а продолжилось на улицах Москвы и других городов России.
На матче присутствовала и беременная телеведущая Лера Кудрявцева вместе с 30-летним мужем, хоккеистом Игорем Макаровым. Будущая мама опубликовала видео, на котором запечатлены ревущие от радости трибуны. Сама Лера тоже присоединилась ко всеобщему веселью и чуть не сорвала голос. «Это точно уже история! Я давно не испытывала таких эмоций. Как же это круто! Ребята! Спасибо за победу, это просто невероятно. Этот Чемпионат Мира запомнят все!» — написала телеведущая в своем Instagram.
Подписчики Кудрявцевой выразили беспокойство за здоровье кумира. «Лера, береги себя», «Лерочка, поберегите силы, вам же они еще пригодятся!», «Беременным волноваться нельзя!» — написали заботливые фолловеры. Напомним, что родить телеведущая должна в конце лета — начале осени.