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  • Беременная Лера Кудрявцева обеспокоила поклонников своей активностью на футбольном матче

Беременная Лера Кудрявцева обеспокоила поклонников своей активностью на футбольном матче ВИДЕО

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ФОТО: Instagram

Лера Кудрявцева готовится в скором времени стать мамой во второй раз. Тем не менее телеведущая не сидит дома и даже ходит на футбольные матчи.

1 июля состоялся матч Россия — Испания. Празднование успеха российской сборной началось прямо на трибунах стадиона «Лужники», а продолжилось на улицах Москвы и других городов России.

На матче присутствовала и беременная телеведущая Лера Кудрявцева вместе с 30-летним мужем, хоккеистом Игорем Макаровым. Будущая мама опубликовала видео, на котором запечатлены ревущие от радости трибуны. Сама Лера тоже присоединилась ко всеобщему веселью и чуть не сорвала голос. «Это точно уже история! Я давно не испытывала таких эмоций. Как же это круто! Ребята! Спасибо за победу, это просто невероятно. Этот Чемпионат Мира запомнят все!» — написала телеведущая в своем Instagram.

 

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Подписчики Кудрявцевой выразили беспокойство за здоровье кумира. «Лера, береги себя», «Лерочка, поберегите силы, вам же они еще пригодятся!», «Беременным волноваться нельзя!» — написали заботливые фолловеры. Напомним, что родить телеведущая должна в конце лета — начале осени.  

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