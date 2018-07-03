Фото: Татьяна Устинова похудела до неузнаваемости

Гостьей ведущей и писательницы в ее авторской программе «Мой герой» стала актриса Ксения Лаврова-Глинка. Она опубликовала в своем микроблоге снимок с Татьяной, который впечатлил интернет-пользователей. Дело в том, что на фотографии похудевшую Устинову с трудом узнали даже ее самые преданные поклонники.