Фото: Татьяна Устинова похудела до неузнаваемости

Пока большинство звезд отдыхает на курортах, 50-летняя Татьяна Устинова с командой передачи «Мой герой» записывает новый сезон популярной программы. Накануне в соцсети появился кадр со съемок шоу, на котором поклонники с трудом узнали писательницу и телеведущую. Устинова настолько постройнела, что пользователи Сети не поверили в то, что на фото она. Татьяна уже несколько лет ведет борьбу с лишним весом, негативно отражавшемся на ее здоровье, но сейчас, судя по всему, пришла в форму. «Невероятно! В одном из интервью Татьяна говорила, что весила 180 килограммов... Молодец!», «Я Татьяну не узнала», «Это точно Устинова? Не похожа на себя», — написали поклонники в комментариях к снимку, появившемуся в Instagram. #татьянаустинова

A post shared by Новости (@zvezdnyj_olimp) on Jul 2, 2018 at 7:16am PDT