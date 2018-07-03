Эротический ETV: телезрители в шоке от стекающего по груди телеведущей коктейля (ВИДЕО)
3. июль 2018, 11:04
Летняя реклама развлекательной передачи «Ringvaade» телеканала ETV поразила телезрителей своей откровенностью. Крупным планом снята отдыхающая на пляже ведущая Грете Лыбу и ее грудь, по которой стекает коктейль.
Некоторые телезрители возмутились, что грудь любимой телеведущей демонстрируют таким образом.
«Это окей, что ERR рекламирует свою передачу кадрами груди своей работницы? У меня нет ничего против этого, но ERR же должен нести высокие ценности. Для ERR как-то слишком», - пишет недовольный телезритель.
Летний сезон передачи «Ringvaade» снова в эфире и до конца августа ее будут вести Анна Гавронски, Ханнес Хермакюла и Юри Муттика.
Смотрите видео!