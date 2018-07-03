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  • Эротический ETV: телезрители в шоке от стекающего по груди телеведущей коктейля (ВИДЕО)

Эротический ETV: телезрители в шоке от стекающего по груди телеведущей коктейля (ВИДЕО)

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ФОТО: Kuvatõmmis/Youtube

Летняя реклама развлекательной передачи «Ringvaade» телеканала ETV поразила телезрителей своей откровенностью. Крупным планом снята отдыхающая на пляже ведущая Грете Лыбу и ее грудь, по которой стекает коктейль. 

Некоторые телезрители возмутились, что грудь любимой телеведущей демонстрируют таким образом. 

«Это окей, что ERR рекламирует свою передачу кадрами груди своей работницы? У меня нет ничего против этого, но ERR же должен нести высокие ценности. Для ERR как-то слишком», - пишет недовольный телезритель. 

Летний сезон передачи «Ringvaade» снова в эфире и до конца августа ее будут вести Анна Гавронски, Ханнес Хермакюла и Юри Муттика. 

Смотрите видео! 

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