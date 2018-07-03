Ад в постели: знаки Зодиака с самым большим потенциалом в сексе

Но бывает и наоборот: оказавшись в объятиях случайного партнера, приходит понимание того, что теперь вы связаны с этим человеком надолго, если не навсегда.

Действительно, знак Зодиака способен дать представление не только об основных чертах характера человека, например зависти, но и о его здоровье, сексуальных аппетитах, а также поведении в постели. Что вас ждет, пишет сайт Сегодня.Lifestyle.

Самые страстные знаки Зодиака: кто чем удивит

Овен

Овен очень страстный, напористый и энергичный любовник. В постели он может действовать достаточно эгоистично, но умеет сделать так, чтобы было хорошо не только ему, но и его партнеру. Как правило, у Овнов не бывает проблем с потенцией – их сексуальной энергии и силе можно только позавидовать.

Телец

Телец любит и ценит все плотские удовольствия: вкусную еду, сладкий сон и хороший секс. В постели, как и в жизни, ему присуща основательность: возможно, слишком темпераментным любовником его не назовешь, зато он точно знает, как получить удовольствие самому и принести его партнеру.

Близнецы

Близнецы ненавидят рутину и обожают все новое, и это в полной мере относятся и к их поведению в интимной сфере. В жизни у них может быть много более или менее длительных увлечений, а также партнеров на одну ночь, причем порой они способны крутить два романа одновременно.

Рак

В интимной жизни Рака нельзя назвать слишком темпераментным или изобретательным любовником, однако он прекрасно умеет чувствовать и даже угадывать желания своего партнера. В постели он способен быть нежным и тактичным, и готов приложить все усилия к тому, чтобы доставить удовольствие любимому человеку.

Лев

Лев любит показать себя во всех сферах жизни, в том числе и в постели. Вы можете быть уверены в том, что про совращение ему известно все или почти все. В сексуальном арсенале Льва всегда найдется несколько эффектных приемов, которыми он сможет вас приятно удивить.

Дева

Обычно Дева не разменивается на мимолетные романы – она стремится встретить свою настоящую любовь. В поисках своей второй половинки она способна даже на длительное содержание, так что шанс оказаться в ее объятиях есть только у избранных. Удивительно, но именно такое целомудрие является мощной сексуальной оружием Девы.

Весы

Весы – один из самых романтичных знаков Зодиака, и это проявляется как в их манере ухаживать, так и в их поведении в постели. Всем своим таинственным видом, загадочностью, недомолвками, они способны создать атмосферу волнующего флирта. И хотя Весы не обладают горячим темпераментом, любовь с ними полна неожиданностей и насыщенная самыми разнообразными оттенками чувств.

Скорпион

Скорпион – один из самых горячих знаков Зодиака. Он любит и ценит все плотские удовольствия, и в первую очередь физическую любовь. Его партнеру можно только позавидовать: в постели Скорпион неутомимый, находчивый, нежный, настойчивый и пылкий.

Стрелец

В постели мало кто может сравниться со Стрельцом. Он сильный, неутомимый, любит экспериментировать, а его безопасность и хорошее настроение способны сделать интимную связь с ним странно легкой и непринужденной. На кровати он может устроить веселую битву подушками или, завернувшись в простыню, изображать римского императора.

Козерог

Вы будете приятно удивлены, узнав, что под невозмутимой и строгой внешностью Козерога скрывается чувствительная, даже сентиментальная натура, которая в моменты близости полной мере проявляет себя. Козерог не отличается горячим темпераментом, однако сочетание упорства и уверенности с проявлением нежных чувств.

Водолей

Сексуальность Водолея очень своеобразна: в первую очередь она связана с его ярким и нестандартным взглядом на мир. В качестве любовной прелюдии Водолей способен поделиться своими обширными знаниями о сексе, эротическими фантазиями и даже приключениями; рассказать о сексуальных особенности африканских племен или жителей далеких планет.

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