Неловкий момент: принц Гарри отказался держать за руку свою супругу Меган Маркл

Меган Маркл пережила неловкий момент, когда столкнулась с отказом принца Гарри держать ее публично за руку, пишет The Sun.
Герцогиня Меган Маркл протянула руку принцу Гарри во время приема в Букингемском дворце, однако герцог Сассекский быстро отдернул руку, избегая попытки его супруги публично проявить нежные чувства.
Принц Гарри после неловкого момента резко стал поправлять галстук, а Меган заправила волосы за ухо. Как правило, королевские семьи не предаются публичным проявлениям любви, особенно в присутствии королевы.
Эксперт по языку тела Робин Кермод сказал: «Королева редко держится за руки со своим мужем на публике, и это, похоже, установило неписанный закон для других королевских пар». Однако британские СМИ продолжают настаивать, что между Меган и Гарри существует конфликт.
Меган Маркл ведет себя довольно зажато на официальных мероприятиях. Она часто кладет руки на сумку или держит их слишком близко к телу. В отличие от Кейт Мидлтон, которая долгое время перед свадьбой потратила на то, чтобы изучить особенности поведения на официальных мероприятиях, Меган Маркл приходится учиться непосредственно в процессе.
Кейт Миддлтон за время жизни в королевской семье научилась не просто мастерству держаться уверенно рядом с королевой, но и говорить с ней на равных.