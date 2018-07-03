Неловкий момент: принц Гарри отказался держать за руку свою супругу Меган Маркл

Герцогиня Меган Маркл протянула руку принцу Гарри во время приема в Букингемском дворце, однако герцог Сассекский быстро отдернул руку, избегая попытки его супруги публично проявить нежные чувства.

Принц Гарри после неловкого момента резко стал поправлять галстук, а Меган заправила волосы за ухо. Как правило, королевские семьи не предаются публичным проявлениям любви, особенно в присутствии королевы.

Эксперт по языку тела Робин Кермод сказал: «Королева редко держится за руки со своим мужем на публике, и это, похоже, установило неписанный закон для других королевских пар». Однако британские СМИ продолжают настаивать, что между Меган и Гарри существует конфликт.

Меган Маркл ведет себя довольно зажато на официальных мероприятиях. Она часто кладет руки на сумку или держит их слишком близко к телу. В отличие от Кейт Мидлтон, которая долгое время перед свадьбой потратила на то, чтобы изучить особенности поведения на официальных мероприятиях, Меган Маркл приходится учиться непосредственно в процессе.