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  • Неловкий момент: принц Гарри отказался держать за руку свою супругу Меган Маркл

Неловкий момент: принц Гарри отказался держать за руку свою супругу Меган Маркл Смотрите видео!

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Меган Маркл пережила неловкий момент, когда столкнулась с отказом принца Гарри держать ее публично за руку, пишет The Sun.

Герцогиня Меган Маркл протянула руку принцу Гарри во время приема в Букингемском дворце, однако герцог Сассекский быстро отдернул руку, избегая попытки его супруги публично проявить нежные чувства.

Принц Гарри после неловкого момента резко стал поправлять галстук, а Меган  заправила волосы за ухо. Как правило, королевские семьи не предаются публичным проявлениям любви, особенно в присутствии королевы.

Эксперт по языку тела Робин Кермод сказал: «Королева редко держится за руки со своим мужем на публике, и это, похоже, установило неписанный закон для других королевских пар». Однако британские СМИ продолжают настаивать, что между Меган и Гарри существует конфликт.

Меган Маркл ведет себя довольно зажато на официальных мероприятиях. Она часто кладет руки на сумку или держит их слишком близко к телу. В отличие от Кейт Мидлтон, которая долгое время перед свадьбой потратила на то, чтобы изучить особенности поведения на официальных мероприятиях, Меган Маркл приходится учиться непосредственно в процессе.

Кейт Миддлтон за время жизни в королевской семье научилась не просто мастерству держаться уверенно рядом с королевой, но и говорить с ней на равных.

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