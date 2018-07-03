Cтоит позаботиться о здоровье: гороскоп на 3 июля

Несмотря на то, что этот день характеризуется общим снижением жизненного тонуса и напряженным эмоциональным фоном, назвать его неудачным нельзя. Дело в том, что под влиянием благоприятных тенденций складываются ситуации, из которых, приняв верное решение, можно выйти победителем. Пригодится умение анализировать происходящее, относиться критически не только к окружающим, но и себе, пишет Dvorec.
Овен
Овнам звезды советуют не спешить в решении профессиональных вопросов. Вы склонны доверять своей интуиции, пренебрегая доводами логики и советами специалистов – плоды такой подход может принести самые невероятные! Постарайтесь усмирить свою энергию, держать бурную фантазию под контролем; поверьте, сегодня больших успехов смогут добиться спокойные и серьезные «исполнители», а не бездельничающие в ожидании вдохновения «творческие натуры».
Чрезвычайно приятным обещает быть день для влюбленных, да и вообще перемены в личной жизни будут только радовать. Высок жизненный потенциал, вы полны интересных идей, к реализации которых можно приступить немедленно.
Телец
День не самый легкий, зато вполне продуктивный. Трудности, которые придется преодолевать, позволят получить полезный опыт и навыки, которым вскоре будет найдено достойное применение. Сегодня ситуация требует от вас самостоятельных действий и решений, поэтому не стоит тратить время понапрасну, ожидая помощи от тех, кто совсем недавно обещал ее.
Сложно и неоднозначно положение в семье. Старшие родственники, руководствуясь, безусловно, благими намерениями, совершают поступки, которые кажутся вам бессмысленными, а порой и откровенно глупыми. Не спешите делиться своим мнением, если не хотите добиться обострения ситуации и довести дело до конфликта.
Близнецы
Близнецам стоит позаботиться о здоровье. День характеризуется снижением жизненного тонуса, вы можете заболеть или получить травму. Настроение тоже не назовешь хорошим, и попытки улучшить его едва ли приведут к желаемому результату. Настройтесь на философский лад и старайтесь спокойно относиться к мелким неудачам, не расстраиваться, если придется изменить свои планы; благодаря поддержке близких этот непростой день удастся пережить без больших потерь.
Чрезвычайно сильно влияние позитивных тенденций в сфере финансов, сегодня можно принимать решения, касающиеся инвестиций, да и просто тратить деньги с удовольствием. Ваши подарки придутся по вкусу любимому человеку и членам семьи.
Рак
Ракам придется уделить время и силы решению имущественных и финансовых проблем. Ваши возможности ограничены, а потребности велики – постарайтесь расставить приоритеты и смириться с тем, что исполнение некоторых желаний придется отложить. В профессиональной сфере ситуация стабильна, вы получите возможность принимать самостоятельные решения, планировать свое время, организовать рабочий день так, чтобы чувствовать себя комфортно.
Желательно не оставлять без внимания домашние дела, семью, любимого человека. Поездки сложатся хорошо только в том случае, если сопровождать вас будут близкие люди. Не исключены острые дискуссии со старыми друзьями.
Лев
Львов ожидает спокойный, не слишком богатый событиями день. Инициатива должна быть умеренной; выступая с предложениями, будьте готовы к тому, что встречены они будут прохладно. Звезды советуют быть осторожнее на переговорах, не доверять новым партнерам, документы подписывать лишь после тщательного изучения и консультации со специалистами.
Эмоциональный фон стабилен, привязанности крепнут, существующие романтические отношения становятся более прочными и глубокими. К решению личных проблем вы подходите с похвальным спокойствием, руководствуясь логикой и здравым смыслом, что значительно увеличивает шансы на успех.
Дева
День пройдет спокойно, если вы не станете суетиться по пустякам и придавать слишком большое значение досадным, но мелким недоразумениям. Финансовое положение улучшится, появится возможность заключить выгодные сделки, принять участие в осуществлении проектов, которые принесут значительную прибыль. Важные решения звезды советуют принимать самостоятельно, не рассчитывая на советы и помощь.
Решение семейных проблем ложится на ваши плечи, от вас же зависит, какой будет атмосфера дома. Нужно приложить совсем немного усилий для того, чтобы достичь взаимопонимания с близкими. Сегодня вы особенно обаятельны и привлекательны, что способствует новым знакомствам; будьте разборчивы, избегайте контактов с сомнительными особами.
Весы
Весам стоит быть серьезнее. Велик соблазн предаться легкомысленным развлечениям, забыв о работе и домашних делах, но делать этого не следует ни в коем случае. Вы склонны тратить крупные суммы, не задумываясь о том, насколько оправданны и уместны расходы; подобное отношение к деньгам даст близким повод для критических замечаний – в результате отношения ухудшаться, накопятся взаимные обиды.
Любимый человек склонен снисходительно относиться к вашим маленьким слабостям, но и от вас будет ждать чего-то подобного. Старайтесь воздерживаться от критики, избегайте язвительности, иронии. Спокойствие, сдержанность и такт – лучшие помощники в деле сохранения мира и гармонии в романтических отношениях.
Скорпион
День будет довольно неприятным, утомительным, а к тому же и скучным. Будьте готовы погрузиться в дела, не требующие ни творческого подхода, ни изобретательности, ни специальных знаний; обычные обязанности, повседневные заботы, рутина – вот что ждет вас сегодня. Может улучшиться финансовое положение, но в этом случае и расходы будут большими; по крайней мере, вы не тратите денег понапрасну, что делает вам честь.
Отношения с близкими складываются непросто, напряжение возрастает с каждой минутой, появляются поводы для взаимных упреков и недовольства. Призовите на помощь чувство юмора, но помните, что шутки должны быть добрыми – сарказм вам сегодня ни к чему.
Стрелец
Есть шанс решить многие проблемы, но усилия для этого придется приложить нешуточные. Довольно сложно понять, кто сегодня является вашим другом, а кто – недоброжелателем и конкурентом: интуиция молчит, а для логических выводов информации недостаточно. Тем, кто планирует в этот день провести важные встречи и переговоры, звезды советуют не нарушать традиций и вести себя предельно корректно.
Довольно напряженными будут отношения в семье, и причина этого – в вашем нежелании разобраться в накопившихся проблемах. Между тем, возможность исправить ситуацию вам обязательно представится, только для этого нужно действовать решительно, а не тратить время зря.
Козерог
Козерогов ждет довольно неприятный день. Напряженные отношения с родственниками, размолвки с любимым человеком, потеря взаимопонимания с друзьями – все это не способствует хорошему настроению и оптимизму. Влияние позитивных тенденций все же будет заметно; именно оно способствует росту творческого потенциала и трудового энтузиазма, позволяет решить проблемы, связанные с работой и учебой.
Финансовое положение становится весьма щекотливым: сегодня вы распоряжаетесь деньгами довольно неразумно, причем порой используете чужие средства для исполнения своих желаний. Вспомните о том, что природа наделила вас завидным интеллектом и способностью рассуждать логически: здравый смысл сегодня совершенно необходим.
Водолей
День нейтральный; не стоит рассчитывать на крупные подарки судьбы, но и грандиозных неприятностей можно не опасаться. Появляется возможность научиться чему-то новому и завязать полезные знакомства, однако не всегда вы будете достигать поставленных целей без усилий – будьте готовы потрудиться, если хотите получить желаемое.
Неожиданно открывшиеся обстоятельства заставят вас изменить планы, что может быть неверно истолковано родственниками, особенно представителями старшего поколения. К сожалению, времени на объяснения не будет. Влюбленным не грозят серьезные ссоры и конфликты, «проблемные» пары смогут найти решение наиболее важных для них вопросов.
Рыбы
Благоприятный день для тех, кто готов проявить упорство и настойчивость, работать, не покладая рук, и предъявлять высокие требования к себе и окружающим. Возрастает потребность во всеобщем признании, порой вы слишком увлеченно рассказываете о своих достижениях и заслугах, в то время как разумнее было бы держать язык за зубами. Впрочем, развитая интуиция убережет вас от тесных контактов с теми, кому доверять нельзя.
Нежелательны физические нагрузки, стоит отложить ремонт и работу на приусадебном участке. Звезды советуют наслаждаться спокойным отдыхом в обществе друзей и членов семьи, совершать небольшие прогулки.