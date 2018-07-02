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  • Limon разыгрывает четыре билета на новую улетную российскую комедию «Ночная смена»

Limon разыгрывает четыре билета на новую улетную российскую комедию «Ночная смена»

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ФОТО: Промо

С 6 июля в лучших кинотеатрах Эстонии стартует премьера новой российской комедии «Ночная смена» режиссера Мариуса Вайсберга. 

Сюжет фильма:

Главный герой Макс теряет работу на заводе и, чтобы прокормить семью, вынужден согласиться на неожиданное предложение бывшей одноклассницы ‒ поработать стриптизером. Скрывая новую профессию от жены Ани, Макс попадает в массу удивительных и нелепых ситуаций и в итоге теряет доверие любимой женщины. Стремясь вернуть мир и гармонию в семью, он обращается за помощью к коллегам из стрип-клуба, что и вовсе приводит к хаотичным, но забавным последствиям.

«Ночная смена» ‒ российский комедийный фильм от режиссера Марюса Вайсберга, создавшего хитовые ленты «Бабушка лёгкого поведения» и «Любовь в большом городе». Главные мужские роли исполнили Владимир Яглыч и Павел Деревянко.

ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ! 

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