Скончался экс-глава Гостелерадио СССР Леонид Кравченко

Леонид Кравченко был советским и российским журналистом, медиаменеджером, партийным и государственным деятелем. Пик его карьеры в журналистике пришелся в 70-90 годах. С 1975 по 1980 год Кравченко возглавлял "Строительную газету", тираж которой под его руководством за это время увеличился в десять раз. С 1980 по 1985 год он занимал пост главреда газеты "Труд", тираж которой под его началом также вырос в два раза — до рекордных 19 миллионов 700 тысяч экземпляров. Этот факт нашел отражение в Книге рекордов Гиннесса.