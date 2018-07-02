Скончался экс-глава Гостелерадио СССР Леонид Кравченко

Один из самых успешных советских медиа-менеджеров ушел из жизни в возрасте 80 лет. О дате и месте похорон будет сообщено дополнительно, передает Life.ru.
В Москве на 81-м году жизни скончался бывший руководитель Гостелерадио СССР Леонид Кравченко. Об этом сообщает "Эхо Москвы" со ссылкой на родственников журналиста.
Леонид Кравченко был советским и российским журналистом, медиаменеджером, партийным и государственным деятелем. Пик его карьеры в журналистике пришелся в 70-90 годах. С 1975 по 1980 год Кравченко возглавлял "Строительную газету", тираж которой под его руководством за это время увеличился в десять раз. С 1980 по 1985 год он занимал пост главреда газеты "Труд", тираж которой под его началом также вырос в два раза — до рекордных 19 миллионов 700 тысяч экземпляров. Этот факт нашел отражение в Книге рекордов Гиннесса.
14 ноября 1990 он был назначен сначала председателем Гостелерадио СССР, а затем председателем Председателем Всесоюзной государственной телерадиовещательной компании. С занимаемой должности он бы снят 26 августа 1991 года, после подавления августовского путча.
Леонид Кравченко был награждён двумя орденами Трудового Красного Знамени.