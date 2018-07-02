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Скончался экс-глава Гостелерадио СССР Леонид Кравченко

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Леонид Кравченко

ФОТО: Sergey Samokhin / Sputnik/Scanpix

Один из самых успешных советских медиа-менеджеров ушел из жизни в возрасте 80 лет. О дате и месте похорон будет сообщено дополнительно, передает Life.ru.

В Москве на 81-м году жизни скончался бывший руководитель Гостелерадио СССР Леонид Кравченко. Об этом сообщает "Эхо Москвы" со ссылкой на родственников журналиста.

Леонид Кравченко был советским и российским журналистом, медиаменеджером, партийным и государственным деятелем. Пик его карьеры в журналистике пришелся в 70-90 годах. С 1975 по 1980 год Кравченко возглавлял "Строительную газету", тираж которой под его руководством за это время увеличился в десять раз. С 1980 по 1985 год он занимал пост главреда газеты "Труд", тираж которой под его началом также вырос в два раза — до рекордных 19 миллионов 700 тысяч экземпляров. Этот факт нашел отражение в Книге рекордов Гиннесса.

14 ноября 1990 он был назначен сначала председателем Гостелерадио СССР, а затем председателем Председателем Всесоюзной государственной телерадиовещательной компании. С занимаемой должности он бы снят 26 августа 1991 года, после подавления августовского путча.

Леонид Кравченко был награждён двумя орденами Трудового Красного Знамени.

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