Возлюбленный Кристийны Оюланд: с ней хорошо, но и очень хорошо, когда она уезжает

Информационная передача телеканала TV3 «Семичасовые» посетила Раймо Кягу, проживающего и открывшего сейчас в Северной Италии отель с видом на Альпы. В ходе видеоинтервью предприниматель рассказал об отношениях с Кристийной Оюланд.
«Если она приезжает, я не имею ничего против. Очень приятно быть с ней, но и очень приятно, когда она уезжает. Тогда начинается мальчишник, можно делать всё», - прокомментировал Раймо.
Также бизнесмен добавил: «Девочек всех знаю здесь. Болтаем, я учу язык. Девочки за 80, с ними спокойнее всего учить язык, во время беседы с ними никаких других мыслей нет», - пошутил Кягу.
В конце прошлого года в СМИ ходили слухи, что отношения Кягу и Оюланд закончились. В августе прошлого года в нашу редакцию поступила информация о том, что политик Кристийна Оюланд и предприниматель Раймо Кягу расстались. Говорилось, что последний якобы начал новую жизнь с другой женщиной в Италии, а сама Оюланд живет новой жизнью с другим на родине.
Переехавший в Италию Раймо дал комментарий журналу Kroonika: «Мы сейчас живем в разных странах, я обычный эстонский мужчина и пытаюсь парить не слишком высоко, но под солнцем и при попутном ветре полеты могут привести ввысь и вдаль».