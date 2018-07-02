Страдающая от боли Елизавета II отказалась от операции

Британский таблоид The Sun сообщает, что врачи рекомендовали 92-летней королеве прооперировать колени. В последнее время британский монарх с трудом может подняться со стула.

Как рассказал анонимный источник в Букингемском дворце во время традиционного Цветочного шоу Челси в Лондоне Елизавета II якобы жаловалась присутствующим, что страдает из-за "капризных" коленей. "Но она отказывается делать операцию, потому что после ей придется долго восстанавливаться. Она невероятно смелая", – подытожил информатор. Также королевский приближенный отметил, что Ее Величество "не хочет создавать шумиху" вокруг такой пустяковой проблемы.

Королева уже перенесла одну операцию на правом колене. В 2003 году Елизавета II неудачно споткнулась на ипподроме Ньюмаркета и повредила сустав.

В мае Ее Величеству сделали операцию по удалению катаракты. Из-за этого она какое-то время появлялась на мероприятиях в темных очках.

Елизавета II славится крепким здоровьем. Несмотря на почтенный возраст она катается на пони, и сама водит автомобиль.