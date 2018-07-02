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Страдающая от боли Елизавета II отказалась от операции

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ФОТО: Doug Peters / Doug Peters/EMPICS Entertainment/Scanpix

Королева Елизавета II отказалась от госпитализации. Ее Величество не хочет пропускать запланированные публичные мероприятия и торжественный приемы, пишут Дни.ру.

Британский таблоид The Sun сообщает, что врачи рекомендовали 92-летней королеве прооперировать колени. В последнее время британский монарх с трудом может подняться со стула.

Как рассказал анонимный источник в Букингемском дворце во время традиционного Цветочного шоу Челси в Лондоне Елизавета II якобы жаловалась присутствующим, что страдает из-за "капризных" коленей. "Но она отказывается делать операцию, потому что после ей придется долго восстанавливаться. Она невероятно смелая", – подытожил информатор. Также королевский приближенный отметил, что Ее Величество "не хочет создавать шумиху" вокруг такой пустяковой проблемы.

Королева уже перенесла одну операцию на правом колене. В 2003 году Елизавета II неудачно споткнулась на ипподроме Ньюмаркета и повредила сустав.

В мае Ее Величеству сделали операцию по удалению катаракты. Из-за этого она какое-то время появлялась на мероприятиях в темных очках.

Елизавета II славится крепким здоровьем. Несмотря на почтенный возраст она катается на пони, и сама водит автомобиль.

Напомним, что на днях британские министры приняли участие в секретной репетиции на случай смерти королевы Великобритании. Чиновники проработали план действий, который должен быть осуществлен на следующий день после смерти монарха. Также решалось, когда и как именно премьер-министр должен обращаться к народу и объявлять о произошедшем. Об этом сообщал The Times.

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