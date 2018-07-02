Если вы уже несколько дней не плохо спите, причиной может быть Луна

Фото иллюстративное. ФОТО: Mitar gavric/PantherMedia / Mitar gavric

Ведь 27-28 июня было полнолуние в Козероге. Это важный элемент лунного цикла, несущий перемены и опасности.

Следующий всплеск лунной активности - уже в июле. Вам стоит опасаться "кровавого" лунного затмения, о котором мы уже упоминали раньше. Оно произойдет ровно через месяц и продлится почти 4 часа. Начиная с 22 часов 27 июня, полная Луна пройдет через тень Земли.

Считается, что в полнолуние человек ощущает избыток энергии, с легкостью берется за новые дела. С другой стороны, из-за такого прилива сил ему трудно уснуть, у него обостряются некоторые заболевания, например гипертония.

Действительно ли Луна способна воздействовать на нас подобным образом? Давайте разберемся.

Гравитационные поля Солнца и Луны влияют на нашу планету особым образом: они вызывают ежедневные морские приливы и отливы, а также подъем коры тектонических плит.

Если Солнце и Луна так серьезно воздействуют на Землю, значит и человек подвержен их влиянию. Во время полнолуния Луна противостоит Солнцу, силы гравитации действуют друг против друга, за счет чего почти «погашаются».

В эту фазу давление жидкостей в теле увеличивается, человек плохо чувствует высоту солнца над горизонтом, накопленная энергия буквально бурлит, в организме происходят определенные процессы, нервная система находится на пределе.

Все это выражаться в виде нарушения сна...

Сон. Иллюстративное фото. ФОТО: PantherMedia

"Много веков назад в этом был конкретный смысл", - рассказала доктор Сильвия Фрэй. По ее словам, наши далекие предки меньше спали в полнолуние потому, что свет от Луны делал их беззащитными перед хищниками.

Иными словами, бессонница современного человека по полнолуниям - отголоски пещерного прошлого.