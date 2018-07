Õllesummer 2018: стало известно, какие сумасшедшие требования выдвигают мировые звезды к эстонским организаторам

25-й фестиваль Õllesummer состоится уже на этой неделе, с 4 по 6 июля на таллиннском Певческом поле. Кроме таких звезд, как Franz Ferdinand, Armin Van Buuren и Pet Shop Boys на сценах фестиваля в течение трех дней выступят: Arop, Patune Pool, Койт Тооме, 5 Miinust, NOËP, Öed, Smilers, Инес, Põhjakonn, Arg Part, Regatt, Shanon, Terminaator, Karl-Erik Taukar Band, Laura, Orelipoiss, Sibyl Vane, Reket, Meister Jaan, Vajé, Around The Sun, The Boondocks, La-La Ladies, Мерике Суси, Uku Suviste, София Рубина, Лаури Лийв, французский дуэт KIZ и Jay Sebag – восходящая французская звезда соула и хауса.