Õllesummer 2018: стало известно, какие сумасшедшие требования выдвигают мировые звезды к эстонским организаторам

Помимо прочего, они попросили осуществить один из этих пунктов: пушистый единорог, штурмовик (Stormtrooper, «Звёздные войны») или Дарт Вейдер.

«Артисты хотят, чтобы организаторы фестиваля могли справляться со всем и могли позаботиться о мельчайших деталях. Например, в райдере Bastille когда-то было вино, которое можно было найти только в одной из небольших французских деревень, первым делом ребята поинтересовались именно о нем, как только вышли из самолета, - сказал Тувике.

«За много лет работы набралось немало интересных желаний. Вилле Вало, например, хотел чучело совы, Hurts просили большой портрет Майка Тайсона, Bastille попросили картину, на которой член группы изображен вместе с хорошо известным в Эстонии человеком в постели», - поделился Тармо примерами пожеланий, которые организаторы фестиваля, помимо всего прочего, должны исполнить.