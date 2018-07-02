Осторожно, корпоратив: как спасти репутацию после бурного веселья в офисе

Корпоратив не всегда проходит легко и непринужденно. Для кого-то это офисное веселье может стоить карьеры и репутации.
Сегодня со ссылкой на Work.ua рассказывает, что делать, если после вечеринки о ваших подвигах ходят офисные легенды и вам становится не по себе от одной мысли о прошедшей вечеринке.
Итак, праздник в компании состоялся, и в понедельник вы вошли в офис под аплодисменты коллег? Все пересказывают в подробностях, что вы говорили, танцевали и с кем пели? Не паникуйте. Даже из такой ситуации есть выход, и это вовсе не выход из компании.
Опросите свидетелей, восстановите подробности
Если вам известны не все подробности предыдущего вечера, соберите информацию. Проанализируйте, насколько положение критично. Если вы сорвали с управляющего директора парик и утопили его в бассейне, — это критично, но не смертельно. Как и если вы танцевали на столе. Не делайте резких движений и сохраняйте спокойствие. Хотя бы внешне.
Постарайтесь исправить ситуацию
Принесите извинение всем, кого могло обидеть ваше поведение. Убедитесь, что никто не держит на вас зла. С директором поосторожнее.
Юмор — ваше все
Не нагнетайте ситуацию и воспринимайте смешки и подшучивания коллег с юмором. Разве это их вина, что вы решили блеснуть на корпоративе? Не проявляйте агрессию, поверните ситуацию так, чтобы она стала доброй офисной байкой, а не примером неадекватности одного бывшего сумасшедшего коллеги, который танцевал на барной стойке.
Не вздумайте увольняться!
Вряд ли вы сотворили что-то такое, что вообще не позволит вам остаться в компании. Поверьте, никому нет особого дела до того, кто с кем флиртовал или какие танцы исполнял. Все вокруг — взрослые люди. Максимум, который вас ждет — неделя, ну две недели насмешек и пара видео в ютубе. А это можно пережить.
Просто поверьте, какую бы глупость вы ни совершили, увольнение после нее покажется еще большей глупостью.