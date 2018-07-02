Скорее читайте: денежный лунный календарь на июль 2018 года

Эксперты полагают, что финансовая сторона жизни часто зависит от переменчивой энергетики ночного светила, а значит, нужно учитывать лунные фазы при планировании расходов и важных дел. Узнать, в какие дни июля вам будет сопутствовать финансовая удача, а когда нужно отказаться от трат, вы сможете из денежного лунного календаря, пишет Esotericblog.ru.

1, 2 июля: первые дни июля убывающая Луна проведет в созвездии Водолея. Его негативное влияние может подтолкнуть вас к необдуманным тратам и импульсивным решениям, о которых потом вы будете жалеть. В эти дни не носите с собой крупных сумм и откажитесь давать деньги в долг.

3, 4 июля: вложение денег в то время, когда Луна пребывает в Рыбах, будет весьма удачным. Начать путь к успеху будет не сложно, если вы сразу приступите к активным действиям. Под влиянием союза ночного светила с этим созвездием стоит также сделать благотворительное пожертвование от чистого сердца, чтобы денежная удача не отвернулась от вас.

5, 6 и 7 июля: импульсивный Овен, в созвездии которого Луна расположится на три дня, сильно влияет на эмоциональный фон. Такое положение дел может склонить вас к необдуманным тратам и рисковым вкладам, из-за которых вы можете потерять часть своих накоплений. Будьте предельно внимательны и не ввязывайтесь в авантюры, иначе ваше материальное положение может пошатнуться.

8, 9 июля: Телец, Знак материального благополучия, лишь 8 числа позволит активно работать над финансовой стабильностью. В этот день можно совершать крупные деньги, вкладывать свои средства в прибыльные проекты и пробовать удачу в лотерее. 9 июля негативный союз созвездия с убывающей Луной не принесет вам благополучия и удачи. В эти сутки откажитесь от любых трат и постарайтесь не держать денег в руках.

10, 11 июля: переход Луны в созвездие Близнецов вернет вам былую уверенность в своих силах. Два дня вы может наверстывать упущенное и активно заниматься делами, которые помогут вам стать финансово независимыми. Благоприятная энергетика во вторник и среду даст возможность покорить новые высоты и сорвать куш.

12, 13 июля: после убывания Луна в Раке наступит Новолуние. В эти два дня финансовая удача может от вас отвернуться. Астрологи рекомендуют отказаться от передачи своих накоплений и исключить траты, не запланированные ранее. В эти дни сохранить финансовую стабильность поможет холодный расчет.

14, 15 июля: Дополнительный энергетический импульс, полученный от союза Луны во Льве, поможет справиться с серьезными задачами и заявить о себе как о прекрасном специалисте. Сильная энергетика этих дней позволит найти новые пути развития, получить хорошую должность или повышение.