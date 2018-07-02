Скорее читайте: денежный лунный календарь на июль 2018 года

Финансовая удача и ощущение стабильности важны для того, чтобы добиваться новых успехов в деловой сфере. С лунным денежным календарем вы будете точно знать, в какие дни проявить активность, а когда стоит затаиться, чтобы переждать опасность.
Эксперты полагают, что финансовая сторона жизни часто зависит от переменчивой энергетики ночного светила, а значит, нужно учитывать лунные фазы при планировании расходов и важных дел. Узнать, в какие дни июля вам будет сопутствовать финансовая удача, а когда нужно отказаться от трат, вы сможете из денежного лунного календаря, пишет Esotericblog.ru.
1, 2 июля: первые дни июля убывающая Луна проведет в созвездии Водолея. Его негативное влияние может подтолкнуть вас к необдуманным тратам и импульсивным решениям, о которых потом вы будете жалеть. В эти дни не носите с собой крупных сумм и откажитесь давать деньги в долг.
3, 4 июля: вложение денег в то время, когда Луна пребывает в Рыбах, будет весьма удачным. Начать путь к успеху будет не сложно, если вы сразу приступите к активным действиям. Под влиянием союза ночного светила с этим созвездием стоит также сделать благотворительное пожертвование от чистого сердца, чтобы денежная удача не отвернулась от вас.
5, 6 и 7 июля: импульсивный Овен, в созвездии которого Луна расположится на три дня, сильно влияет на эмоциональный фон. Такое положение дел может склонить вас к необдуманным тратам и рисковым вкладам, из-за которых вы можете потерять часть своих накоплений. Будьте предельно внимательны и не ввязывайтесь в авантюры, иначе ваше материальное положение может пошатнуться.
8, 9 июля: Телец, Знак материального благополучия, лишь 8 числа позволит активно работать над финансовой стабильностью. В этот день можно совершать крупные деньги, вкладывать свои средства в прибыльные проекты и пробовать удачу в лотерее. 9 июля негативный союз созвездия с убывающей Луной не принесет вам благополучия и удачи. В эти сутки откажитесь от любых трат и постарайтесь не держать денег в руках.
10, 11 июля: переход Луны в созвездие Близнецов вернет вам былую уверенность в своих силах. Два дня вы может наверстывать упущенное и активно заниматься делами, которые помогут вам стать финансово независимыми. Благоприятная энергетика во вторник и среду даст возможность покорить новые высоты и сорвать куш.
12, 13 июля: после убывания Луна в Раке наступит Новолуние. В эти два дня финансовая удача может от вас отвернуться. Астрологи рекомендуют отказаться от передачи своих накоплений и исключить траты, не запланированные ранее. В эти дни сохранить финансовую стабильность поможет холодный расчет.
14, 15 июля: Дополнительный энергетический импульс, полученный от союза Луны во Льве, поможет справиться с серьезными задачами и заявить о себе как о прекрасном специалисте. Сильная энергетика этих дней позволит найти новые пути развития, получить хорошую должность или повышение.
16, 17 июля: созвездие Девы, в которое перемещается Луна, наделяет людей практичностью и позволяет грамотно рассчитывать средства. В этот период лучше всего совершать запланированные крупные покупки и распределять бюджет. Рациональное мышление позволит сохранить средства и не поддаться соблазну потратить часть накоплений впустую.
18, 19 июля: под влиянием созвездия Весов люди часто совершают необдуманные поступки и идут на неоправданный риск. Астрологи рекомендуют не брать денежные средства в долг и не отдавать свои накопления малоизвестным людям. Есть вероятность потери денег.
20, 21 и 22 июля: Луна переходит в созвездие Скорпиона. В течение трех дней влияние этого союза будет помогать людям искать новые способы заработка, решать проблемы с финансами, чтобы поправить материальное положение. Влияние этого Знака позитивно, но не стоит самонадеянно вкладывать сбережения в малознакомые проекты, иначе шанс понести убытки возрастет.
23, 24 июля: под влиянием Стрельца может появиться желание потратить часть сбережений на покупки, которые вам не нужны. Астрологи рекомендуют составлять список перед походом в магазин, чтобы не оставить там всю зарплату.
25, 26, 27 июля: получить неожиданное пополнение счета возможно под влиянием Козерога. В эти дни возрастает вероятность выигрыша в лотерее или иного способа быстро обогатиться. Не исключено, что вы найдете способ приумножить свой капитал.
28, 29 июля: рост Луны продолжается, и в эти дни она будет пребывать в созвездии Водолея. Энергетика этого Знака противоречива, поэтому потребуется осторожность. Откажитесь от желания набрать долгов, которые вам будет сложно вернуть.
30, 31 июля: под влиянием Рыб нужно проявить осторожность и сдержанность. Энергетика Знака влияет на эмоции, которые могут подтолкнуть вас к нелогичным поступкам. Такое положение дел не выгодно для материального благополучия, поэтому астрологи советуют отказаться от покупок в пользу накоплений.