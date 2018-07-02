Психологи объяснили, как Instagram превращает людей в самоубийц

Британский психолог попыталась разобраться в сложностях жизни телезвезд на примере Софи и популярной соцсети "Инстаграм".

Королевское медицинское общество признало "Инстаграм" худшей соцсетью для сохранения психического здоровья, пишет The Sun. У его пользователей чаще развиваются тревога и депрессия. Зачастую они подвергаются издевательствам, особенно девушки. А самыми уязвимыми оказываются публичные люди, которые должны поддерживать имидж успешности.

«Эти люди постоянно находятся в центре внимания, они вынуждены постоянно приукрашать свою жизнь. Соцсети, конечно, влияют и на обычных пользователей, но на телезвезд давление гораздо больше», - объясняет клинический психолог Эбигейл Сан.

A post shared by Sophie Gradon (@sophiegradon) on Jun 14, 2018 at 11:28am PDT

По словам клинического психолога Эбигейл Сан, социальные сети могут усугубить психические проблемы знаменитостей, особенно "Инстаграм". Софи Градон участвовала в реалити-шоу. А именно звезды подобных проектов первыми попадают под удар. У них нет возможности скрыться за ролью вымышленных персонажей, как у актеров кино. Эти люди постоянно находятся на виду и зависимы от внешней оценки, количества подписчиков.

«Звезды реалити-шоу не имеют персонажа или личности на экране, за которыми можно спрятаться. Мы видим буквально все. <...> "Инстаграм" влияет на самооценку людей и заставляет сомневаться в собственной жизни», - говорит он.

A post shared by Sophie Gradon (@sophiegradon) on May 27, 2018 at 1:09pm PDT

Из-за того что звезды невольно вынуждены постоянно подменять свою жизнь в угоду зрителю, настоящее положение дел мало кому известно. Даже близким. После трагической гибели, подробности которой полиция пока не раскрывает, друзья Софи стали говорить о самоубийстве, о том, что у нее была тревога и депрессия и что она имела финансовые проблемы. Но в "инстаграме" девушки, где 494 тыс. подписчиков, мы можем видеть только снимки успешной, роскошной жизни без намека на проблемы.

«Многие из моих клиентов чувствуют это постоянное давление, чтобы они жили насыщенной, захватывающей жизнью и показывали это в соцсетях. Это порождает социальную тревожность», - поясняет психолог.

A post shared by Sophie Gradon (@sophiegradon) on May 19, 2018 at 11:08am PDT

Примечательно, что Софи и сама в начале года приняла участие в конференции по кибериздевательствам. Потому что сейчас существует проблема того, что жизнь и ценность многих людей измеряются подписчиками и лайками и зависят от мнения комментаторов и сетевых троллей.