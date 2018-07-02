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Психологи объяснили, как Instagram превращает людей в самоубийц

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ФОТО: https://www.instagram.com/sophiegradon/

32-летнюю бывшую «Мисс Великобритания», модель и участницу реалити-шоу Love Island Софи Градон недавно нашли мертвой. Подробности гибели девушки не сообщаются, но друзья высказывали версии о самоубийстве, пишет Лайф

Британский психолог попыталась разобраться в сложностях жизни телезвезд на примере Софи и популярной соцсети "Инстаграм".

Королевское медицинское общество признало "Инстаграм" худшей соцсетью для сохранения психического здоровья, пишет The Sun. У его пользователей чаще развиваются тревога и депрессия. Зачастую они подвергаются издевательствам, особенно девушки. А самыми уязвимыми оказываются публичные люди, которые должны поддерживать имидж успешности.

«Эти люди постоянно находятся в центре внимания, они вынуждены постоянно приукрашать свою жизнь. Соцсети, конечно, влияют и на обычных пользователей, но на телезвезд давление гораздо больше», - объясняет клинический психолог Эбигейл Сан.

 

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По словам клинического психолога Эбигейл Сан, социальные сети могут усугубить психические проблемы знаменитостей, особенно "Инстаграм". Софи Градон участвовала в реалити-шоу. А именно звезды подобных проектов первыми попадают под удар. У них нет возможности скрыться за ролью вымышленных персонажей, как у актеров кино. Эти люди постоянно находятся на виду и зависимы от внешней оценки, количества подписчиков.

«Звезды реалити-шоу не имеют персонажа или личности на экране, за которыми можно спрятаться. Мы видим буквально все. <...> "Инстаграм" влияет на самооценку людей и заставляет сомневаться в собственной жизни», - говорит он. 

 

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Из-за того что звезды невольно вынуждены постоянно подменять свою жизнь в угоду зрителю, настоящее положение дел мало кому известно. Даже близким. После трагической гибели, подробности которой полиция пока не раскрывает, друзья Софи стали говорить о самоубийстве, о том, что у нее была тревога и депрессия и что она имела финансовые проблемы. Но в "инстаграме" девушки, где 494 тыс. подписчиков, мы можем видеть только снимки успешной, роскошной жизни без намека на проблемы.

«Многие из моих клиентов чувствуют это постоянное давление, чтобы они жили насыщенной, захватывающей жизнью и показывали это в соцсетях. Это порождает социальную тревожность», - поясняет психолог. 

 

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Примечательно, что Софи и сама в начале года приняла участие в конференции по кибериздевательствам. Потому что сейчас существует проблема того, что жизнь и ценность многих людей измеряются подписчиками и лайками и зависят от мнения комментаторов и сетевых троллей.

«Покидая шоу, я погрязла во мраке из-за количества негатива, который устремляли на меня. Я начала верить, что то, что эти люди говорили обо мне, — правда. <...> Издевательства в Сети порой страшнее, чем в жизни. Тролли делают вас уязвимыми», - призналась она тогда. 

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