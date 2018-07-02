Фото: дочь Алсу выглядит старше собственной матери

Певица Алсу родила сына Рафаэля летом 2016 года и буквально пропала из поля зрения журналистов и поклонников. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram артистка редко публиковала фотографии из-за рубежа. Алсу признавалась, что ушла в тень, чтобы с головой погрузиться в материнство.

Однако сейчас стало известно, что артистка вернулась в Россию. Алсу стала чаще делиться с подписчиками публикациями, сделанными в Москве, а недавно певица отметила день рождения – ей исполнилось 35 лет. В честь этой даты Алсу снялась для журнала, причем сделала это вместе с дочками – 11-летней Сафиной и десятилетней Микеллой.

A post shared by АЛСУ❤️ALSOU Official Instagram (@alsou_a) on Jun 28, 2018 at 12:10am PDT

A post shared by АЛСУ❤️ALSOU Official Instagram (@alsou_a) on Jul 1, 2018 at 8:47am PDT

В соцсети Алсу показала фотографию обложки, а затем и снимок, на котором запечатлена с девочками в футболках с символикой чемпионата мира по футболу. Артистка дала понять, что вместе с наследницами следит за главным событием этого лета. "Болеем!!!!! Россия вперед (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.)", – коротко написала Алсу.

Многочисленные поклонники рассыпались в комплиментах артистке и ее дочерям. Причем большинство фанатов обратили внимание на Сафину. По их мнению, девочка обладает необычной восточной красотой и выглядит старше своих лет.