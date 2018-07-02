Пн, 2.07.2018
Выматерившегося в прямом эфире ведущего гонят с Первого канала СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Жизнь
  • Женщина семь лет искала биологическую сестру, но вдруг узнала то, от чего лишилась дара речи

Женщина семь лет искала биологическую сестру, но вдруг узнала то, от чего лишилась дара речи ФОТО!

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: SWNS.com / SWNS.com

Хиллари усыновили, когда ей был всего годик, но ей все равно было интересно узнать свою биологическую семью.

Хиллари с дочерью.

ФОТО: SWNS.com / SWNS.com

Женщина, которая семь лет искала свою пропавшую сестру, обнаружила, что это была ее соседка. 31-летняя Хиллари Харрис знала только имя родственницы — Дон Джонсон. И однажды женщина заметила, что у соседнего дома лежит посылка для человека с таким же именем. Тогда Хиллари набралась смелости и решила лично встретиться с 50-летней Дон, сообщает SWNS.

Семья воссоединилась. 

ФОТО: SWNS.com / SWNS.com

Хиллари и ее брата усыновили в 1987 году. Однако женщине все равно было интересно узнать своих биологических родителей. Свои поиски она начала в 2011 году после того, как забеременела. Агентство по усыновлению согласилось раскрыть имена родственников, после чего выяснилось, что ее биологический отец скончался в 2002 году. Впрочем, в некрологе упоминались имена его дочерей — Дон и Рене.

Детское фото Дон. 

ФОТО: SWNS.com / SWNS.com

Хиллари пыталась найти сводных сестер через Facebook, однако поиски не увенчались успехом. И вот, наткнувшись на посылку, девушка решила пообщаться с соседкой и узнать о ее отце. И подозрения Хиллари подтвердились. Это была ее сестра.

Дон, Хиллари и ее дочь. 

ФОТО: SWNS.com / SWNS.com

«Это недостающая часть головоломки, которую я не могла решить так много лет. Когда она только переехала в наш дом и мы с мужем узнали только ее имя, то еще долгое время шутили, что она — моя сестра. Так оно и оказалось», - сказала Хиллари. 

Дон с отцом. 

ФОТО: SWNS.com / SWNS.com

Читать также

Актуально

НАВЕРХ