Женщина семь лет искала биологическую сестру, но вдруг узнала то, от чего лишилась дара речи

Хиллари усыновили, когда ей был всего годик, но ей все равно было интересно узнать свою биологическую семью.
Женщина, которая семь лет искала свою пропавшую сестру, обнаружила, что это была ее соседка. 31-летняя Хиллари Харрис знала только имя родственницы — Дон Джонсон. И однажды женщина заметила, что у соседнего дома лежит посылка для человека с таким же именем. Тогда Хиллари набралась смелости и решила лично встретиться с 50-летней Дон, сообщает SWNS.
Хиллари и ее брата усыновили в 1987 году. Однако женщине все равно было интересно узнать своих биологических родителей. Свои поиски она начала в 2011 году после того, как забеременела. Агентство по усыновлению согласилось раскрыть имена родственников, после чего выяснилось, что ее биологический отец скончался в 2002 году. Впрочем, в некрологе упоминались имена его дочерей — Дон и Рене.
Хиллари пыталась найти сводных сестер через Facebook, однако поиски не увенчались успехом. И вот, наткнувшись на посылку, девушка решила пообщаться с соседкой и узнать о ее отце. И подозрения Хиллари подтвердились. Это была ее сестра.
«Это недостающая часть головоломки, которую я не могла решить так много лет. Когда она только переехала в наш дом и мы с мужем узнали только ее имя, то еще долгое время шутили, что она — моя сестра. Так оно и оказалось», - сказала Хиллари.