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Каждое утро девушка находила на своем лобовом стекле новый носок, и это был знак

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ФОТО: amandabethhh Reddit

Две недели девушка злилась на «злоумышленника» и искала объяснения подобной выходке. Однако когда она смогла отыскать причину, весь ее гнев как ветром сдуло, передает Лайф.

Пользовательница Reddit с ником amandabethhh поделилась с подписчиками своей необычной историей, которая произошла с ней несколько недель назад. Девушка рассказала, что каждый день кто-то клал на лобовое стекло ее автомобиля носок, и это ввело ее в ступор.

ФОТО: amandabethhh Reddit

Она никак не могла понять, кто и зачем делает подобные вещи, — кому она могла так насолить... Но в один прекрасный момент она обратила внимание на свой номерной знак, на котором было написано Добби. И тут девушка вспомнила, что так звали домашнего эльфа из «Гарри Поттера».

ФОТО: / Caters News Agency

Суть заключается в том, что эльф может обрести свободу, если получит от хозяина какой-то предмет одежды, а в фильме Добби получил носок. Судя по всему, тайный незнакомец  явно любит «Гарри Поттера» и таким вот необычным образом решил подшутить над девушкой.

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