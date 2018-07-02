Каждое утро девушка находила на своем лобовом стекле новый носок, и это был знак

Две недели девушка злилась на «злоумышленника» и искала объяснения подобной выходке. Однако когда она смогла отыскать причину, весь ее гнев как ветром сдуло, передает Лайф.
Пользовательница Reddit с ником amandabethhh поделилась с подписчиками своей необычной историей, которая произошла с ней несколько недель назад. Девушка рассказала, что каждый день кто-то клал на лобовое стекло ее автомобиля носок, и это ввело ее в ступор.
Она никак не могла понять, кто и зачем делает подобные вещи, — кому она могла так насолить... Но в один прекрасный момент она обратила внимание на свой номерной знак, на котором было написано Добби. И тут девушка вспомнила, что так звали домашнего эльфа из «Гарри Поттера».
Суть заключается в том, что эльф может обрести свободу, если получит от хозяина какой-то предмет одежды, а в фильме Добби получил носок. Судя по всему, тайный незнакомец явно любит «Гарри Поттера» и таким вот необычным образом решил подшутить над девушкой.